Andalucía, la que tiene mejores planes de verano para los españoles según una conocida cerveza

Andalucía es, para la mayoría de los españoles, el destino estrella del verano, según un reciente estudio de Mahou 0,0 Tostada. Una elección que destaca por los atractivos que la tierra andaluza despliega por toda su geografía, desde su cocina auténtica y sus playas de postal, hasta sus calles cargadas de historia y alma. Con motivo de su nueva campaña, Mahou 0,0 Tostada ha querido descubrir cómo disfrutan realmente los españoles de la época estival, animándolos a pedir más a sus planes… y también a su cerveza 0,0 Tostada favorita.

El estudio, llevado a cabo por la marca con motivo del lanzamiento de esta campaña, muestra que Andalucía es la comunidad autónoma más escogida por los españoles para hacer los mejores planes de verano según un 22% de los encuestados. Con un amplio margen entre ambas, le sigue Comunidad Valenciana (12%) y Galicia (9%), que completan el podio del ocio veraniego.

Los planes del verano que más disfrutan los españoles en Andalucía

Esta amplia mayoría viene respaldada por la variada oferta de ocio de las ocho provincias que componen Andalucía, ya sea en interior o en costa. Desde actividades en playas y calas (20%) que disfrutar en Cádiz, Málaga o Almería, pasando por escapadas rurales (13%) en zonas de interior como Jaén o Córdoba, hasta sus reconocidas y variadas fiestas populares (12%).

Sus ciudadanos, conocedores del gran patrimonio de su tierra, son los primeros en disfrutar de los planes que ofrece. Así, el 29% de los andaluces afirma que las actividades en la playa le parecen el mejor plan del verano. Pero, si hablamos de playa, no podía faltar el chiringuito: el 11% de los encuestados reconoce que la combinación gastronomía, cañas y playa está en su top de planes favoritos para la época estival.

Pero el verano no solo es playa. Los encuestados también han señalado como grandes deseos estivales tener más momentos tranquilos para uno mismo (44%), vivir más escapadas inesperadas (42%), más planes con los de siempre (29%) o más brindis y buena gastronomía (27%). Un 46% de los hombres encuestados prefiere buscar la calma, mientras que un 42% de las mujeres encuestadas se decanta más por esos planes inesperados.

No podían faltar tampoco los clásicos veraniegos: las barbacoas al atardecer (23%) y el tardeo en su bar o restaurante de confianza (21%) son los momentos más disfrutados.

Eso sí, si hay algo que hace verdaderamente inolvidable un plan de verano, es la compañía. Así lo considera un 72% de los encuestados, especialmente las mujeres (74%) y las personas mayores de 60 años (72%). De lejos, le sigue el entorno (17%) y la bebida y comida (8%) que se disfrute en ese momento.