Terelu Campos decide abandonar 'Supervivientes 2025': "Yo ya he cumplido mi tiempo"

Terelu Campos tenía una gran cita este domingo en Supervivientes 2025 y es que la colaboradora tenía que decidir si abandonaba Honduras o finalmente se quedaba participando en el concurso de Telecinco. El reto que debía conseguir era el de superar los días que pasó su hermana Carmen Borrego en la pasada edición del concurso que fueron dos semanas, Terelu debía pasar 21 días en la isla para convertirse en una superviviente por derecho, este plazo se cumpliría el próximo jueves.

Finalmente, Terelu Campos ha decidido abandonar Supervivientes y es que la colaboradora afirma que "ya he cumplido mi tiempo. 18 días han sido suficientes para mí, aunque haya algunos coaches digan que para superar un reto hacen falta 21".

La última semana ha sido especialmente dura para Terelu y es que su forma física le está pesando mucho y está teniendo serias dificultades a la hora de enfrentarse a las adversidades que se viven en Cayos Cochinos. Desde la gala del jueves, la hermana mayor de las Campo ha estado en la cabaña, alejado de todos y con unas mejores condiciones, debido a su estado y durante estos días ha tenido la oportunidad de pensar cuál quiere que sea su futuro en el concurso.

Jorge Javier le propuso un trato cuando quiso abandonar el jueves, durante la gala, que se quedase unos días y se lo pensase y que fuese este domingo cuando tomara la decisión final se la comunicase a Sandra Barneda.

Terelu habla acerca de los dolores que sufre a diario

El paso de Terelu Campos en Supervivientes está permitiendo conocer una nueva faceta de la presentadora de televisión, la hija de María Teresa Campos está abriendo su corazón en este programa de Telecinco. Ha confesado que aunque su mente se encuentra fuerte para afrontar el reto de este reality, su cuerpo no puede más y por eso ha activado por segunda vez el protocolo de abandono.

La enfermedad que ha padecido Terelu aún tiene consecuencias en la colaboradora de televisión que ha relatado a lo largo del concurso. "Todo el mundo sabe qué es lo que me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación. Tremenda. Eso hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos", relataba la madre de Alejandra Rubio.

Terelu Campos ha contado que también sufre muchos dolores diarios que oculta incluso a sus seres queridos para que no sientan pena por ella. "Estoy ocultando un deterioro interior muy importante. Pero aprendo a vivir con eso con una mínima parte de comodidad. Me supero cada día de mi vida, de verdad, cada día de mi vida. Salgo a trabajar y divertirme y cuando llego estoy molida. Pero necesito vivir. He apostado por vivir. Yo pago un precio por vivir, por ser como los demás aunque por dentro no lo soy", explicaba la hija de María Teresa Campos.