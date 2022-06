Tamara Gorro visita un sitio muy importante en su vida junto a Ezequiel Garay

Tamara Gorro ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones veraniegas. Tras una temporada llena de altibajos, con la ruptura con Ezequiel como principal bastión, la pareja reconciliada presume ahora en redes sociales de unos merecidos días de descanso alejados del foco mediático. Acompañados de sus dos hijos pequeños, Gorro ha mostrado a través de su perfil de Instagram el día a día de su periplo por un conocidísimo resort español. "Hemos venido donde venimos todos los años, que nos encanta y los niños se lo pasan genial, a Marina d'Or", explicaba la influencer, mostrando los entresijos de sus vacaciones.

Otra cosa no, pero envidia sana sí que causan los stories de Tamara Gorro. La influencer está disfrutando de unos días en familia, pasando por multitud de balnearios, parques de atracciones y restaurantes. "Primera parada, la zona de niños, el balneario kids, se lo están pasando pipa", aseguraba Gorro a su "familia virtual". Sin duda, el viaje está siendo de ensueño para los más pequeños, pues Tamara y Ezequiel han seleccionado una habitación ambientada en un barco pirata. Además, cada noche disfrutan de unas cabalgatas en las que los hijos de la pareja participan en una de las carrozas.

Asimismo, Gorro ha visitado un sitio muy importante en su vida. La influencer realizó su primera aparición ante las cámaras en 2008, participando en el certamen de belleza Miss España como Miss Segovia. Ahora, catorce años después, Tamara ha vuelto al hotel donde se hospedaban todas las misses. "Le estoy enseñando a Eze donde me quedaba en Miss España. Era en esta planta, me acuerdo perfectamente, y aquí fuera, teníamos seguridad para que no nos escapásemos", explicaba Gorro muy ilusionada.

Sin duda alguna, sorprende ver a la pareja tan unida tras el bache que atravesaron hace tan solo unos meses. De hecho, hace unas semanas el equipo de Sálvame ponía en duda a la influencer, asegurando que la separación había sido una farsa. "Yo a Tamara le he dicho que ahora que ha vuelto con Ezequiel dedique más tiempo a su familia y menos a las redes sociales", comentó Lydia Lozano, amiga de Tamara. "Es que si tú te dedicas única y exclusivamente a las redes, te ves obligado a contar noticias cada vez más gordas", explicó Kiko Hernández. "Se ha implicado tanto que seguramente ha tenido que exagerar sus sentimientos y discusiones", añadió el colaborador.