Sálvame destapa a Tamara Gorro: "Ha sido todo una farsa, la ruptura nunca ha existido"

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han reconciliado. La mediática pareja ha confirmado que vuelven a estar juntos a través de su perfil de Instagram. La influencer y el futbolista han compartido más de doce años juntos. Tras un tiempo separados y con dos hijos en común, Gorro y Garay han decidido darse una segunda oportunidad. Si bien la noticia ha sido muy bien recibida por sus seguidores, Sálvame ha querido destapar la que podría ser la mentira del año. Según el programa de Telecinco, la ruptura entre Tamara y Ezequiel sería una farsa creada para generar contenidos y potenciar la venta del libro de Gorro, Cuando el corazón llora.

Una confidente anónima ha revelado la supuesta mentira en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. "Yo los he visto juntos, no entiendo el teatro que han montado por la ruptura. No he visto que hayan roto, hacían vida normal, he visto miradas, gestos, besos, lo último que te hacían pensar es que habían roto", ha explicado la mujer anónima. "Yo te puedo asegurar que la ruptura nunca ha existido. No entiendo qué les ha llevado a hacer esto. Supongo que estaban faltos de atención", ha culminado.

Los colaboradores de Sálvame han comprado rápidamente la historia. "A lo largo de su vida le han pasado tantas cosas a Tamara que es normal que despierte todas las sospechas", ha asegurado Laura Fa, que ha explicado que "se han separado, pero han seguido viviendo juntos", relatando que era el momento perfecto para publicar su nuevo libro "hablando de la ruptura y que causalmente se ha vendido muy bien".

"Yo a Tamara le he dicho que ahora que ha vuelto con Ezequiel dedique más tiempo a su familia y menos a las redes sociales", ha detallado Lydia Lozano, amiga de la influencer. "Es que si tú te dedicas única y exclusivamente a las redes, te ves obligado a contar noticias cada vez más gordas", ha explicado Kiko Hernández. "Se ha implicado tanto que seguramente ha tenido que exagerar sus sentimientos y discusiones", ha añadido el colaborador.

"Ezequiel es muy ingenuo, emocionalmente muy primario, en el vestuario del Real Madrid le llamaban 'el mudo'. Sus compañeros le recomendaron no empezar la relación con Tamara", ha señalado Pipi Estrada. "En el momento que deciden casarse, la familia de Ezequiel le pone la separación de bienes como condición. No se fían de ella", ha sentenciado Estrada.

"Era una pareja peculiar, muy peculiar. Tamara es una persona muy peculiar e intensísima. Ha participado mucho en las redes sociales, generando una exposición tremenda", ha añadido Pipi, a lo que Laura Fa ha respondido que "si no te pasan cosas cada dos o tres meses, la gente deja de seguirte. Tamara muestra una vida digna de película". Otra cosa no, pero la duda ya está sembrada. Veremos si Tamara decide dar respuesta a través de su perfil de Instagram.