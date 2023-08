Sebastián Yatra deja a Aitana en España y se despeja jugando al tenis con Carlos Alcaraz

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha sorprendido a sus seguidores al viajar a Estados Unidos para disfrutar de unos días llenos de tenis en el prestigioso torneo US Open. Aunque su pareja y amiga Aitana no lo acompañó en este viaje, Yatra no estuvo solo, ya que se unió a su buena amistad con el joven tenista español Carlos Alcaraz.

El US Open, uno de los torneos de tenis más emocionantes y esperados, comenzará oficialmente el próximo lunes 28 de agosto. Antes de la inauguración, tuvo lugar el evento previo Stars of the Open, un partido de exhibición en el que participaron varios destacados artistas y deportistas y cuyos fondos recaudados fueron destinados a ayudar a Ucrania.

Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz protagonizaron uno de los momentos más destacados del evento al emparejarse en dobles para enfrentarse al tenista Frances Tiafoe y al jugador de la NBA Jimmy Butler. Aunque el partido fue parte de una exhibición benéfica, el dúo Yatra-Alcaraz no escatimó en mostrar su entusiasmo y habilidades en la pista. Las imágenes compartidas en las redes sociales dejaron entrever la diversión y la camaradería que compartieron durante el evento.

La amistad entre Yatra y Alcaraz no es reciente, ya que se conocen desde hace aproximadamente un año. Yatra, quien ha mostrado interés por el tenis a lo largo del tiempo, aprovechó la oportunidad para mejorar su juego y demostrar sus habilidades en la pista. Aunque reconoce que nunca aspiraría a un nivel profesional en el deporte, Yatra expresó su disfrute por el tenis y la diversión que le proporciona.

Sebastián Yatra compartió detalles de su preparación previa al evento, incluyendo una estadía en la academia de Rafael Nadal en Mallorca, la cual describió como un lugar impresionante para el tenis. Comparó la academia con la famosa fábrica de chocolates de Willy Wonka, destacando la influencia de Nadal en el mundo del tenis y su dedicación al deporte.

En cuanto a Aitana, la también artista española ha estado ocupada finalizando la producción de su próximo álbum titulado Alpha. Aunque los rumores de crisis con su novio han quedado atrás, Aitana se ha centrado en su música y ha compartido adelantos emocionantes, como un videoclip en el que aparece vestida de novia. Sus seguidores esperan ansiosamente el lanzamiento de este tercer álbum de estudio.