Aitana y Sebastián Yatra se quieren en 'La Voz Kids': Lo que nadie se esperaba en el programa de Antena 3

El estreno de la nueva edición de La Voz Kids ha sido uno de los programas más esperados de la temporada. Y es que la audiencia estaba ansiosa por ver de nuevo a los coaches, entre los que se encontraban Sebastián Yatra y Aitana, quienes han dado mucho que hablar en los últimos días.

La pareja, que ha mantenido su relación en secreto hasta hace poco, ha mostrado una complicidad y un cariño que ha sorprendido a todos los espectadores. Desde el primer momento, se podía ver cómo el colombiano buscaba constantemente a la catalana con la mirada, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

La verdadera sorpresa llegó cuando Yatra decidió darle una notita a Aitana durante el programa para distraerla y bloquearla. La cantante no dudó en mostrar su enfado ante esta jugada. "Me ha dolido. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me bloquearían, no pensé en ese juego sucio", espetó Aitana a su compañera Rosario Flores. Pero rápidamente ambos volvieron a mostrar su complicidad al intercambiarse otra nota en la que el colombiano pedía hacer las paces y le expresaba su cariño: "Te quiero", le escribió el colombiano.

La química entre los dos ha sido innegable, y se han mostrado muy cómplices en todo momento. Han compartido risas, miradas y gestos cariñosos que no han pasado desapercibidos para la audiencia. Pero no solo han sido ellos dos los protagonistas de la noche. Los otros coaches, Rosario Flores y Pablo Lopez, en sustitución de David Bisbal, también han tenido su papel en el programa. Rosario ha sido la encargada de consolar a Aitana tras el bloqueo de Yatra, y López ha demostrado su simpatía y cercanía con los participantes.

En definitiva, el estreno de La Voz Kids ha sido todo un éxito, gracias en gran medida a la complicidad y el cariño que han mostrado Sebastián Yatra y Aitana. La pareja ha sido el centro de atención de la noche, y su química ha dejado a todos con ganas de más