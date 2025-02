Así queda la lista de nominados tras las nuevas estrategias en 'GH DÚO 3'

GH DÚO 3 encara la recta final del concurso y la organización ha tomado nuevas medidas sobre cómo va a ser la manera de concursar y las nominaciones a partir de ahora. Carlos Sobera era el encargado de contar todas las novedades en la gala del jueves y estas han dejado perplejos a los concursantes del reality que no esperaban sufrir este cambio radical.

El conductor del programa les ha explicado a los concursantes cómo iban a ser las nominaciones y ellos se han quedado de piedra porque se han descubierto las estrategias que tenían en mente y se les ha caído la careta a más de uno. "Vais a tener que formar dos grupos de tres personas. Cada grupo se tiene que colocar en los círculos naranjas que tenéis delante. Estáis pensando que sobran dos, ¿cierto? Dos sobran y las que sobran serán nominados de forma directa", explicaba Carlos Sobera.

Ha sido en este momento cuando los concursantes han discutido sobre cómo se iban a hacer las cosas y ha habido algunos de ellos que se han autonominado. Miguel Frigenti y Romina Malaspina han sido los primeros en exponerse a la nominación y es que es una estrategia que ya han seguido en ocasiones anteriores con su bando para que el voto se concentre en los miembros de otro bando. Óscar Landa lo explicaba con claridad: "lo que pretendemos es que salgan el mayor número de nominados de nuestro grupo para no dividir el voto". Esta estrategia les ha beneficiado en ocasiones anteriores.

Maica ha quedado nominada también y ha querido añadir algo al respecto. "Jugar no es incompatible para vivir. Es lícito. Como hemos escuchado que iban a hacer estrategia... Dijimos de hacerlo amistoso, pero como hemos escuchado eso, pues mira", ha dicho la joven. Marieta ha decidido autonominarse. "Era la estrategia desde el principio. Yo soy muy justa. No he salido nominada hasta ahora por 'H o por B', así que me encanta tener un 'feedback' con el público, ver qué quieren de mí y si no, pues, nada, a casa con mi Suso y dejo de dar por saco", dejando a salvo a José María Almoguera y María Sánchez.

Óscar Landa cambia las nominaciones

La lista de los nominados en principio quedaba de esta manera: Marieta, Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Maica, tras la polémica la cuestión se ha resuelto de esta manera. Pero el concurso tenía otros planes y es que el inmune era Óscar Landa y ha sido el encargado de mover la lista de nominados a su antojo.

El joven ha decidido sacar de la lista de nominados a Marieta y ha apostado por nominar a María Sánchez, un movimiento muy astuto por su parte. "Lo tengo claro. Saco a Marieta y meto a María 'la jerezana'. La estrategia que hemos seguido hasta ahora es subir a tres de un grupo y a uno de otro, para que hagan fuerza y no dividan todo". Landa no ha dudado en expresar sus rencillas personales contra la de Jerez. "Marieta, además, al margen de todo me cae bien y a María 'la jerezana' es claro y patente que no la soporto, con perdón", decía total sinceridad.

Finalmente, los nominados son María Sánchez, Miguel Frigenti, Romina Malaspina y Maica, aunque lso concursantes no saben que ha habido un cambio y quiénes son los nominados definitivo. El domingo habrá, como viene siendo habitual, una prueba de salvación.