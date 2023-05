Preocupación por Tamara Falcó: atendida de urgencias tras caerse por las escaleras

La colaboradora de El Hormiguero, Tamara Falcó, ha sido atendida de urgencia tras sufrir una caída por las escaleras. La noticia ha causado preocupación en la audiencia del programa después de que Falcó apareciera en el set de Pablo Motos en muletas.

Según ha explicado el presentador, Tamara Falcó "se ha caído por unas escaleras y tiene un pie un poco... Pero está bien, está perfecta". La propia Falcó ha relatado lo sucedido durante la emisión del programa: "Venía corriendo a la tertulia y me gusta llevar los zapatos un poco grandes... Y me he caído".

Tras la caída, Falcó tuvo que ser atendida de urgencia y los médicos le diagnosticaron un esguince. A pesar de ello, la colaboradora quiso continuar con su participación en el programa: "Es mi primer esguince, pero aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir. Show must go on!", explicó Falcó.

La caída de Tamara Falcó ha despertado la preocupación de sus seguidores en las redes sociales, quienes han mostrado su apoyo a la colaboradora en estos momentos. Sin embargo, Falcó ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurando que se encuentra bien y que pronto volverá a estar al cien por cien.

A pesar del esguince sufrido, Tamara Falcó ha demostrado su profesionalidad y su compromiso con el programa al querer continuar con su colaboración a pesar del percance sufrido. Sin duda, su actitud ha sido muy valorada por el equipo del programa, quienes le han mostrado su apoyo y su cariño ante este esguince a pocos meses de su boda.