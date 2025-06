Pelayo Díaz hace una advertencia tras su paso por 'Supervivientes 2025': "Ahora empieza mi tour por las teles"

Pelayo Díaz fue el penúltimo concursante expulsado de Supervivientes, el gallego ha llegado a quedarse a las puertas de la final por apenas dos semanas. Después de una estancia muy dura en Honduras, el diseñador de moda llegaba a Madrid un poco triste por haber tenido que marcharse de los Cayos Cochinos, pero contento por haber podido reencontrarse con sus seres más queridos.

El pasado martes, Pelayo llegaba al plató de Telecinco y se vivieron momentos muy emotivos cuando vio por primera vez en tres meses a su madre. A lo largo de su estancia en Supervivientes, el concursante ha hecho mención a sus padres y todo lo que ellos han tenido que trabajar y esforzarse durante su vida para que él pudiera conseguir sus sueños. El gallego se ha mostrado arrepentido de haber puesto tanta distancia con el tiempo y espera que tras su paso por el reality su relación sea más fluida.

En el plató también tuvo la oportunidad de ver a su novio Gal y abrazar de nuevo a su exmarido, Andy Mcdougall, una reunión muy emotiva que ha dado paso a que el diseñador retome su vida en la capital. El miércoles, Pelayo Díaz fue visto acudiendo a una clínica par realizarse un chequeo médico y comprobar que todo estaba en orden.

El estilista se muestra feliz de haber llegado tan lejos en el reality y además asegura que se muestra orgulloso de haber hecho un concurso tan auténtico. "Yo que me conocieran, para bien o para mal y el Pelayo que vieron durante tres meses es el que soy. Es imposible fingir durante tres meses", afirmaba a Europa Press.

Pelayo Díaz asume que no habrá gustado a todos los espectadores del programa, pero que se muestra feliz con la reacción que ha visto de la gente, tras su paso por Supervivientes. "No le habré gustado a todo el mundo, pero creo que el feedback es bueno y estoy deseando contar muchas cosas", aseguraba el diseñador y aprovechaba la ocasión para lanzar una advertencia: "ahora empezará mi tour por las teles y estoy deseando hablar con todos vosotros".

Su paso por Honduras ha supuesto un antes y un después en su vida y así lo ha hecho saber tanto dentro del concurso como fuera. "He cambiado, creo que para bien, pero es muy pronto para decir nada". El diseñador ha apuntado que se encuentra "bien, muy contento" aunque "un poco desubicado porque es mi primer día aquí en Madrid, pero deseando reunirme con los míos para comer, que me cuenten un montón de cosas y enfrentarme a mi nueva realidad porque por lo visto han cambiado un montón las cosas y me tengo que poner al día de todo".