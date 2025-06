Makoke y Pelayo Díaz en shock tras su gran cambio físico en 'Supervivientes 2025'

Makoke ha sido la última expulsada de la isla de Supervivientes y se conoce el nombre del primer finalista del concurso: Montoya. El programa de Telecinco está próximo a acabarse y ha comenzado la recta final, por esta razón los concursantes dan lo mejor de sí mismos para poder permanecer en Honduras hasta el último momento e incluso proclamarse ganador. El recorrido de Makoke y Pelayo Díaz ha sido largo pero la audiencia ha decidido que ambos deben regresar a España y ver desde el plató la final del concurso.

Ambos han querido agradecer al programa todo lo que han podido vivir en esta experiencia única y se han despedido de buenas maneras de los compañeros y el equipo que hace posible este reality. "Quiero darle las gracias al programa. Esto es una barbaridad y brutalidad, he crecido personalmente", afirmaba Makoke antes de abandonar la isla.

Pelayo Díaz ambién quiso dedicarle unas palabras bonitas a sus compañeros e hizo una reflexión ante su marcha inminente. "Me he sentado en la playa para saber lo que había aprendido. De mí mismo, de los demás, de cosas que nunca pensé hacer. Me voy con la cabeza bien alta. Lo voy a estar viviendo desde allí, así que dadlo todo y nos vemos enseguida. Mucha fuerza. Os quiero", afirmaba el estilista.

El gran cambio físico que los ha dejado atónitos

Han pasado casi tres meses en los que Pelayo y Makoke han vivido en condiciones extremas, han pasado hambre, frío y han sufrido varios temporales y todo eso ha dejado mella en ambos. Antes de llegar a España, tanto la malagueña como el gallego han podido ver su reflejo en el espejo, una imagen que no veía desde que entraron en la isla y que ha ido cambiando de forma drástica con el transcurso de los días.

Makoke ha sido la última en enfrentarse a su reflejo y seha quedado atónita al verse. "No sé si quiero mirarme. Mis músculos. Me he quedado sin culo, con el culo que yo traía. Parezco una bruja, me veo el pelo blanco", comentaba la colaboradora de televisión que en pocas semanas pasará por el altar para darse el sí quiero con su novio Gonzalo, al que tuvo opotunidad de ver en Supervivientes.

Pelayo no daba crédito a lo que veían sus ojos cuando se miró en el espejo y se ha quedado muy asombrado con sus pies. "Yo creo que me han crecido de andar descalzo tres meses. No sé si me van a entrar los zapatos pero bueno, la primera excusa para irme de compras", afirmaba el diseñador. Muy asombrado, se miraba el tronco inferior y exclamaba: "¡Qué piernitas por favor!".

Cuando ha tomado consciencia de su cambio físico no ha podido evitar decir: "¡Soy un náufrago!". "Esta barba, ¡madre mía! Estoy muy delgado. Qué fuerte, no tengo culo. Tengo más abdominales ahora que cuando llegué, que no tenía. A ver si los cuido un poco", continuaba diciendo el gallego. "No reconozco a esta persona, no sé quién es. No reconozco mis facciones, estoy como huesudo".

Pelayo Díaz ha aprovechado la ocasión para reflexionar lo que ha supuesto para él su estancia en Honduras. "Ahora que me veo en el espejo, tengo que decir que este nuevo Pelayo que el físico da igual, lo que importa es lo que tienes en la cabeza y lo que has conseguido con estas dos manitas. Tienes que estar muy orgulloso por haber llegado a donde has llegado. Es momento de ser menos duro porque creo que soy exigente conmigo mismo", afirmaba el diseñador.