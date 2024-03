Núria Marín estalla y habla así de su salida de Telecinco: "No hay mayor venganza que el éxito"

La conocida presentadora Núria Marín ha compartido abiertamente su experiencia y sentimientos respecto a su inesperado despido de Telecinco en una reveladora entrevista para el Col·lapse en TV3. La comunicadora, reconocida por su participación en programas emblemáticos como Sálvame, expresó sus opiniones sobre los cambios en la cadena y cómo ha transformado esta traumática experiencia en nuevas oportunidades.

Marín comenzó la entrevista lamentando la actitud de Telecinco al cambiar dinámicas y estructuras, apuntando a una paradoja en la que se modifica todo para que, en última instancia, todo permanezca igual, pero sin su presencia ni la de sus colegas de Sálvame. "Han cambiado todo para que todo siga igual. Desde hacía un año yo veía que todo se acabaría. Fue una agonía muy larga, sabía que pasaría, se hizo muy largo, muy pesado", compartió la presentadora.

A pesar de las dificultades y la inevitable sensación de pérdida de control, Núria Marín destacó su perspectiva positiva, subrayando que este episodio fue una oportunidad para explorar nuevos caminos y vías de trabajo. "Cuando te pasa algo negativo puedes darle vueltas y vueltas o convertirlo en algo positivo. Soy muy obsesiva, le doy muchas vueltas a las cosas. He decidido que tengo que salir del bucle y convertir el dolor en algo bueno. No hay mayor venganza que el éxito", afirmó Marín, evidenciando su determinación para convertir los obstáculos en oportunidades.

La presentadora también reveló cómo ha utilizado este período de transición como un refugio creativo, explorando nuevas vías profesionales y personales. "He usado estos malos momentos como un refugio, he explorado nuevas vías, ha salido la novela, he construido un mundo aparte de delirio en TikTok, gracias a esto he podido cuidar mi salud mental. El proceso de Telecinco dejándome no ha sido fácil", confesó.

📕 @nuriasecret acaba de publicar el seu primer llibre, “Soy Afrodita”, en el qual explica que transforma un fet negatiu de la seva vida en una cosa positiva:“No hi ha millor venjança que l’èxit”#Col·lapse3Cat📲 https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/YoaXx94F0m — 3Cat (@som3cat) March 9, 2024

Además, Núria Marín compartió detalles sobre su incursión en TikTok, revelando que, desde hace unos meses, ha logrado ganarse la vida a través de esta plataforma. Aunque reconoció que genera ingresos significativos, la presentadora dejó claro que su preferencia sigue siendo la televisión.

La entrevista concluyó con Marín enfatizando la importancia de convertir los momentos difíciles en oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Su actitud resiliente y su capacidad para transformar la adversidad en éxito destacan la fortaleza y determinación de la presentadora catalana en su nueva etapa profesional.