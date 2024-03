Kiko Rivera rompe su silencio y opina sin tapujos sobre la detención de Antonio Tejado

La detención de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo en casa de María del Monte ha generado un profundo impacto en el entorno de la cantante y sus allegados. Nadie hubiera imaginado que el responsable de tan desagradable suceso pudiera ser el propio sobrino de la víctima, Antonio Tejado, quien permanece en prisión provisional sin fianza a la espera de juicio, al igual que otros implicados en el robo.

La noticia ha afectado no solo a la familia de María del Monte, sino también a personas cercanas a Antonio Tejado, como Kiko Rivera, quien ha decidido romper su silencio y expresar sus primeras impresiones sobre la situación. En una entrevista con Pilar Vidal para ABC, el reconocido DJ mostró su sorpresa y desconcierto ante el impactante suceso.

En un principio, Kiko Rivera evitó abordar el tema, ya que se encontraba inmerso en la promoción de su próximo single. Sin embargo, finalmente decidió compartir sus pensamientos: "Es un tema que no quiero tocar porque vengo de promoción musical, pero, qué quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni qué decirte". Las palabras del DJ reflejan la magnitud del asombro que experimentó al enterarse de la detención de Antonio Tejado.

Kiko Rivera también destacó su relación cercana con la familia de Antonio Tejado y la dificultad de procesar un hecho tan impactante: "Cuando me enteré, me quedé impactado, y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera. Siempre me he llevado muy bien con todos, y uno no sabe ni en qué pensar ni qué decir".

El DJ expresó su desconcierto frente a una situación tan inusual y difícil de manejar: "Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así, y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte". Las declaraciones de Kiko Rivera reflejan la conmoción que ha generado esta noticia en su círculo cercano y la complejidad de afrontar un acontecimiento tan inesperado, especialmente cuando se trata de alguien tan próximo como Antonio Tejado.