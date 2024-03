Kiko Rivera desvela si volvería a participar en 'Supervivientes': "No hay ceros en esa cadena"

El estreno de Supervivientes es inminente. Será en la noche de este jueves 7 de marzo cuando Carmen Borrego, Kike Calleja, Ángel Cristo Jr y Pedro García Aguado, entre otros, salten del helicóptero e inicien su aventura hondureña. Con el regreso de Jorge Javier Vázquez como plato fuerte, muchos son los curiosos que se asomarán al prime time de Telecinco para engancharse a la nueva temporada del reality de aventuras por excelencia. Quien tiene claro que no sintonizará la cadena de Mediaset es Kiko Rivera, que se prepara para el lanzamiento de su nuevo single, Malibú.

En declaraciones exclusivas para Grupo Joly, Kiko Rivera ha asegurado que se ha enterado del estreno de Supervivientes gracias a TikTok. El sevillano no sintoniza casi la televisión convencional y Telecinco le queda ya muy lejos, sobre todo después de los vetos tras el cambio de dirección en Mediaset, que alejaba al apellido Rivera del foco mediático.

"Yo no volvería a Supervivientes por nada del mundo", explica Kiko Rivera. "Sigo sin comprender, después del paso de los años, que la gente acepte ir y diga que es maravilloso, que es la mejor experiencia de su vida. Es lo peor. Yo pasé hambre, estaba sucio, lo pasé como el culo", asegura el hijo de Isabel Pantoja. "Para mí fue horrible, yo no volvería por nada, absolutamente por nada", culmina Kiko Rivera.

Ante el anuncio de que Telecinco prepara una versión All Stars de Supervivientes, reuniendo a los mejores concursantes de la historia del formato, Kiko Rivera cree que no le propondrán sumarse a la aventura hondureña. "No creo ni que tengan el valor de llamarme, yo lo pasé muy mal. También es verdad que yo era más joven", explica.

Su negativa a participar de nuevo en Supervivientes recuerda a la famosa frase que espetó su madre en una intervención en Telecinco: "¡No hay ceros en esa cadena!". Ante esta expresión, Rivera se ríe a carcajadas. "¡Qué cabrón! Al final todo el mundo tiene su precio. De la única manera que se puede convencer a alguien para ir a un reality es pagándole más pasta. Al final el dinero lo valoras si te hace falta. Si te pilla en un mal momento...", reflexiona el DJ.

"El comer es lo que manda. A día de hoy te diría que no, que bajo ningún concepto, ni por dinero ni por nada. Pero es que nunca se sabe. La vida da tantísimas vueltas que uno no puede tirarse piedras en su propio tejado", declara Kiko Rivera, dejando la puerta abierta a volver a tirarse del helicóptero en los Cayos Cochinos.

El próximo 14 de marzo, Kiko Rivera publicará su nuevo single, Malibú. Será entonces cuando podrás disfrutar de la entrevista completa a uno de los cantantes revelación del año, con dos discos platinos en ventas con su último éxito, El Mambo.