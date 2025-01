El motivo por el que Paula Echevarría y Miguel Torres nunca se casarán

La relación de Paula Echevarría y Miguel Torres está más que consolidada, la pareja empezaba a salir en enero de 2018 y desde entonces ambos se han mostrado felices y seguros de que esta es la relación definitiva para ambos. Son padres de un niño que abril cumple los 4 años, Miki, y encada aparición pública que hacen juntos se les puede ver muy acaramelados y contentos. Pero lo cierto es que ninguno de los dos contempla la posibilidad de volver a casarse, ya que ambos se han divorciado previamente.

El pasado fin de semana, la pareja acudió a la boda de la hermana del exfutbolista, Mónica Torres, y el piragüista Carlos Garrote, con el que tiene dos hijos en común. Una celebración muy especial de la que la actriz compartió el momento más divertido, cuando 'cogió' el ramo de novia y su chico "casi se desmaya", bromeaba en Instagram con una imagen posando con el ramo ante un Miguel con cara de circunstancias. A pesar de esta bonita coincidencia, la pareja no tiene planes de bodas, así lo ha confirmado Miguel Torres en una de sus últimas apariciones.

El exfutbolista del Real Madrid ha dejado claro cuál es su postura frente al matrimonio. "Yo siempre digo que a Paula se lo pidieron ya una vez, que si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ella dentro de la normalidad". "No es cuestión de pedirlo o no pedirlo, yo creo que la mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño, y para mí ese es el mejor de los deseos y no considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente" confesaba el deportista.

"Yo ya me casé y me divorcié (de la modelo María Plaza). Paula también se casó y se divorció (de David Bustamante), hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos ahora totalmente necesario" desvela con total sinceridad. Aunque no está previsto que la pareja pase por el altar, Miguel ha dejado claro, que en caso de que hubiese proposición esta quedaría a cargo de Paula. Reconoce que le haría "gracia a poder trasladar a Paula experimentar lo que significa pedirlo, que uno se tiene que preparar también para el momento y sorprender a la pareja y bueno, a mí nunca me han sorprendido pidiéndomelo".

El exfutbolista ve esta posibilidad muy remota porque Paula "para eso es muy clásica" por lo que" a este paso no hay boda, yo creo que vamos a tener que dejar de insistir", afirmaba Torres. En cuanto a la posibilidad de ampliar la familia, Miguel lo tiene claro: no. "Mi máximo tiempo de calidad ya se lo doy a mi hijo y Paula tiene una niña preciosa que ya es casi una mujer adulta y yo creo que estamos con los dos tramos de edades justos para poder disfrutar de las dos vidas diferentes, ¿no?", concluía el deportista.