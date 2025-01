Lolita le manda un contundente mensaje al novio de Ágatha Ruiz de la Prada: "Mi fama me viene ya del vientre de mi madre"

El pasado sábado la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, acudía a Fiesta a presentar su nuevo libro y hablando del proceso de mudanza que está viviendo hizo un comentario racista con respecto a los gitanos. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", palabras que fueron afeadas por Lolita, Bárbara Rey, Paco León y otros artistas.

La diseñadora ha querido zanjar la polémica pidiendo perdón públicamente: "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco, Fiesta. Nada más lejos de mi intención ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño", manifestaba la ex de Pedro J. Ramírez tras ver la repercusión que tuvieron sus palabras en el programa de Emma García.

A pesar de la disculpa pública de Ruiz de la Prada, el asunto no ha sido zanjado y es que su novio, José Manuel Díaz-Patón, ha hecho unas declaraciones en las que menciona a Lolita y esta no ha dudado en responderle claramente. "No debería haber pedido las disculpas porque no es para tirar cohetes", comenzaba diciendo el abogado y continuaba de esta manera, "esta chica ha aprovechado la ocasión para salir en la tele y hacerse famosa con ese comentario". "'¡Cómo va a estar afectada" En lo que sí está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya y se ha aprovechado de esa circunstancia de un fallo que no lo es! No se puede hablar ya de nada, no se pueden contar chistes. Esto es una monstruosidad y algunas se aprovechan de ello", continuaba Díaz-Patón.

Lolita responde alto y claro al novio de Ágatha Ruiz de la Prada

En la TardeAR ha sido donde Lolita ha tenido la oportunidad de responderle al novio de la diseñadora y lo ha hecho de una manera muy contundente y tajante. "¡Ya me he hecho famosa, con la falta que me hacía! Quería decirle que de 'chica' no tengo nada porque ya tengo una edad. Tengo 67 años y en todos lados me llaman 'señora'. Me he casado dos veces, abuela de dos nietos... Mi fama me viene ya del vientre de mi madre. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión y soy muy honrada y leal, coherente con mis cosas", decía la artista.

"Habré metido la pata, habré tenido más o menos éxito y usted, que está de pareja con una aristócrata, no entiendo cómo su novia no le ha explicado que a las señoras que somos 'excelentísimas señoras' porque los Reyes de España así lo quisieron dándonos la medalla al mérito de las Bellas Artes, medalla que tengo yo y mi hermana y muchos otros artistas en este país. Yo la tengo. Así que yo soy 'excelentísima señora', así que por favor cuando usted se vuelva a dirigir a mí, usted y su marquesa, haga el favor de verse los códigos y ver que soy 'excelentísima señora'", continuaba, la hija de Lola Flores.

La cantante tuvo un lapsus al llamar al novio de la diseñadora "¡Señor patán, perdón Patón!", algo que despertó el aplauso del público que había en el plató. "Yo no tengo ningún problema ni con Ágatha ni con este señor porque sé quién soy y lo que he hecho en mi vida y todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi trabajo. Lo de ella ya está olvidado, pero él lo dijo para ofender. No era una frase hecha. Sé que no lo hizo para ofender. También me llamó Emma García y esto está cerrado. Simplemente, me molestó el contexto", aseguró Lolita.

En ese momento, fue José Manuel el que llamó en directo al programa para pedirle disculpas a Lolita. "No me tiene que pedir perdón, dicho está y lo mío también. Solo quiero que sean ustedes felices", ha dicho la colaboradora. A pesar de todo, Patón quiso pedirle perdón. "No quería ofenderla para nada. Sí que la conocía, pero estaba enfadado porque lo que dijo mi novia no tenía importancia. Somos amigos de muchos gitanos y no había ninguna connotación de racismo. Me dio mucha rabia que se subiera al carro. Quizá lo he estropeado porque soy un hombre sin filtros. Si quiere perdonarme bien y si no nada".

Lolita quiso zanjar la polémica y le dijo: "Se acabó la polémica. Piense usted lo que quiera que yo voy a pensar lo que a mí me dé la gana".