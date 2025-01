Lolita estalla contra Ágatha Ruiz de la Prada por su comentario sobre los gitanos: "Te has pasado cien pueblos"

Ágatha Ruiz de la Prada se ha puesto a sí misma en una posición complicada tras unas declaraciones que hizo en el programa ¡Fiesta! con Emma García. La diseñadora iba a presentar su libro y hablando de su situación actual, se encuentra de mudanza, ha realizado un comentario de lo más desafortunado con respecto a los gitanos que ha provocado que sean muchas las personas que hayan estallado contra ella. "Estoy viviendo como las gitanas; no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja- un impresonante ático en pleno Paseo de la Castellana de Madrid- pero completamente desmantelada", explicaba Ruiz de la Prada.

El tinte racista del comentario que ha hecho la diseñadora en Telecinco ha provocado la reacción de Lolita, Pitingo, Paco León o Bárbara Rey. La hija de Lola Flores ha aprovechado la oportunidad para mandarle un contundente mensaje a través de sus redes sociales a Ágatha Ruiz de la Prada. "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya", escribía Lolita. En la publicación ha querido añadir ". "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción", sentenciaba.

"Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta , no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada , y deje ese comentario pasar por alto , en fin yo a lo mío , pero a los míos no los compares con tus desastres querida , buenas noches , comentarios racistas no , a estas alturas no, deberíais disculparos", concluía Lolita.

Otros famosos se unen a Lolita

Bárbara Rey ha querido dejar un comentario en la publicación de Lolita apoyando a la cantante. "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias, si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina,ósea un poco guarrilla más bien, no como una gitana", comentaba la ex vedette. Jorge Cadaval también se ha sumado a Lolita y ha dejado un comentario que meustra su solidaridad con la cantante.

Paco León escribía "el racismo está en todo, en que ni se dé cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale lo ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse". Pitingo también ha querido censusar a Ágatha Ruiz de la Prada en sus redes sociales y ha sido muy duro con la diseñadora. "Clasista de plástico esta señora. Ya quisiera ella vivir con el carisma, alegría, genuinidad y amor con la que viven los gitanos.¡ Y punto!", ha afirmado el cantante de Ayamonte.