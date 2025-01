Anabel Pantoja muy esperanzada tras la evolución de su hija Alma: "Estamos ante el comienzo del milagro"

Hay novedades acerca del estado de salud de la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que lleva ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria desde el pasado 10 de enero con pronóstico reservado. Este fin de semana, el ambiente que se respiraba a las puertas del centro médico donde se encuentra la bebé era de positividad y esperanza, lo que supone un gran alivio para los padres primerizos que llevan sin salir del hospital desde el día el ingreso.

Estos diez días que la pequeña ha estado ingresada la preocupación ha sido la tónica diaria y es que a pesar del hermetismo con el que se está viviendo la hospitalización de Alma, de menos de dos meses, se podía saber que su pronóstico era reservado. Algo que parece haber cambiado a lo largo del fin de semana, para alivio de sus padres.

Lo adelantaba la revista ¡Hola! "Todo va mejor y más rápido de lo esperado"; "Se puede decir que estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos" afirma el entorno más cercano de Anabel Pantoja. Esta mejoría de la recién nacida permite que la esperanza sea la principal emoción de sus padres en estos días tan complicados. "Hay mucha más tranquilidad" afirmaban fuentes cercanas a la sevillana.

Desde el programa ¡Fiesta!, ha desvelado que la hija de Anabel Pantoja "ha ido dando pequeños, pero significativos pasos desde el pasado miércoles", a pesar de seguir manteniéndose en una situación delicada, tanto los médicos como los padres mantienen "la esperanza y el optimismo".

Amigos que vuelven y familiares que se van

Las caras de los familiares que no se han separado de Anabel nada tenían que ver a lo largo del fin de semana en comparación con los del resto de la semana y es que lo que predominaba eran los semblantes serios. No obstante, durante estos días se ha podido ver cómo Merchi, madre de Anabel, aparecía mucho más relajada y tranquila en el momento de entrar y salir del hospital. Otra de las personas que ha querido sorprender a la pareja a sido Belén Esteban que acudía por segunda vez a la isla para visitar a una de sus mejores amigas.

Belén Esteban no ha querido dar detalles de cómo se encuentra Alma, pero sí que ha dejado claro que ella debía estar al lado de su amiga en estos momentos tan complicados. "Si a mí me hubiera pasado, ella no me hubiera dejado sola tampoco. Hemos estado juntas en muchos momentos importantes de nuestras vidas y de los amigos". La visita de la colaboradora de televisión ha sido fugaz y en menos de 24 horas ha regresado a Madrid.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín habrían abandonado la isla también, después de la mejoría de la pequeña. La tonadillera pensaba quedarse hasta que la hija de su sobrina saliese del hospital, pero ante este cambio, la cantante ha decidido retomar sus compromisos laborales y marchar a la capital española. Sin duda, esto es síntoma de que las perspectivas de Alma son mucho mejor que la semana pasada, se ha especulado sobre la posibilidad de que si sigue mejorando pronto pase a planta y abandone la unidad de cuidados intensivos, la mejor noticia para sus padres.