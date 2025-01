Emma García deja sola a Ágatha Ruiz de la Prada tras su comentario racista sobre los gitanos

Ágatha Ruiz de la Prada pisaba el plató de Fiesta este fin de semana para promocionar su libro aunque finalmente se ha convertido en protagonista por otro motivo muy diferente. Un comentario racista respecto a los gitanos ha sido lo que ha puesto a la diseñadora en el ojo del huracán. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", estas han sido las palabras con las que se expresó la ex de Pedro J. Ramírez y que por supuesto han traído cola.

Lolita estalla tras escuchar esta frase de Ágatha Ruiz de la Prada y le dejaba un mensaje a través de sus redes sociales, no ha sido la única que ha criticado y afeado el comentario de la diseñadora en redes sociales, otros rostros conocidos se han sumado a la hija de Lola Flores para apoyarla como por ejemplo, Bárbara Rey, Paco León, Jorge Cadaval y el mismo Pitingo que también hacía una reivindicación a través de su Instagram.

La culpable de estas pronunciar estas palabras es din duda, de la Prada, pero hay quienes reparan en el papel que juega Emma García, presentadora del programa Fiesta, en esta polémica y es que la conductora del espacio en ningún momento afea el comentario de la diseñadora, sino que sigue con el hilo del programa con total normalidad. Debido a todo el revuelo que se ha armado desde el domingo, Emma García se ha visto obligada a emitir un comunicado para aclarar su postura en todo este asunto.

Emma García se desvincula de las palabras dichas por Ágatha Ruiz de la Prada

La presentadora de Telecinco ha emitido un comunicado en el que habla tanto en su nombre como en el de la productora de la cadena donde se produjo el altercado que tanta cola ha traído. "En nombre de 'Fiesta' y como presentadora del programa, pido sinceras disculpas por las desafortunadas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada el pasado sábado", comienza diciendo Emma García. "Entiendo vuestro malestar y vuestro dolor y me da mucha rabia no haberlo escuchado en directo (en ese momento debió de decirme algo por pinganillo la directora y nos enteramos ninguna de las dos) porque no lo hubiéramos dejado pasar, os lo aseguro", continúa la presentadora de Fiesta.

Emma García defiende su postura y la del programa en el comunicado. "Ni ese ni ningún otro (refiriéndose a comentario) que pueda faltar el respeto a nadie. Sabéis lo rotunda que soy siempre con este tipo de comentarios y el respeto que tengo, tenemos a todas las personas y a todas las comunidades y en especial, a vosotros", continuaba explicando la presentadora. Para concluir el comunicado, dejó este mensaje a sus seguidores: "Os mando un abrazo enorme y mi deseo de que sintáis mi cariño desde aquí y desde nuestro programa 'Fiesta' el próximo fin de semana".