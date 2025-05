Manuel González abatido en 'Supervivientes 2025' tras hablar con su hermana acerca de Gabriella

Supervivientes siempre da la oportunidad a los concursantes de reencontrarse con algunos familiares conforme va avanzando el concurso, el pasado domingo, fue el turno de Manuel González, que recibió con los brazos abiertos a su hermana Gloria, uno de los grandes pilares de su vida. El gaditano está muy unido a su familia y su hermana es su amiga y confidente, además de su defensora en el plató.

La alegría de ver a su hermana en los Cayos Cochinos era enorme, aunque todo lo que tenía que contarle Gloria a Manuel no iba a ser del agrado del de Puerto Real. En uno de los pergaminos que tuvo que recolectar Manuel durante la prueba para poder ver a su hermana desvelaba una información que dejaría bastante hundido al gaditano. "Sale a la luz la información que destrozará a Manuel González cuando salga de 'Supervivientes' y de la que no tiene ni idea", leía Manuel. "Salieron unas cosas de que Gabriella estaba liada con gente y saqué un poco de dientes", le contaba Gloria a su hermano, para añadir que "tuvo una discusión con ella".

Los dos hermanos están muy unidos y Manuel se ha quedado devastado al conocer estos datos por boca de su hermana. "Los vídeos que salen son muy distorsionados... la gente es mala, pero cuando tú vuelvas lo verás", subrayaba Gloria. La cara de Manuel cambiaba de rostro completamente "Ha habido turbulencias... ¿Tú con ella ya no te llevas? Tú eres mi hermana y yo me fío de ti", decía Manuel muy afectado tras recibir la información y dejando claro que se fiaba más de lo que decía su hermana que de lo que le pudiera decir Gabriella.

Gloria se mostraba tajante y le aconsejaba a su hermano que no sacase conclusiones precipitadas y esperase a verla en persona para poder aclarar todo este asunto. Manuel respondía visiblemente afectado. "Me dejas mal porque confiaba en ella ciegamente", añadía el joven, que ahora no podrá evitar pensar en lo que ha podido suceder con su novia durante su ausencia. El gaditano ha revelado cuál fue la última conversación que tuvo con Gabriella antes de partir a Honduras. "Estaba ilusionado con ella, pero me ha pintado la cara estando aquí… Las últimas palabras que tuvimos fueron que me dijo “voy a comportarme”", le confesaba a su hermana.

Manuel y Gabriella se reencontrarán en 'Supervivientes 2025'

Gabriella está en Honduras y es que la joven ha viajado hasta los Cayos Cochinos para supuestamente reencontrarse con su novio, pero la organización tenía otros planes para la de Murcia que fue a encontrarse el domingo pasado con Anita y Montoya en Cayo Paloma. Después de un desencuentro desagradable con cruce de acusaciones, la pareja y la extentadora de Montoya decidió optar por una actitud conciliadora y sellar la paz.

En la gala de este martes presentada por Carlos Sobera, es posible que se produzca el encuentro entre Manuel y Gabriella. Después de haber recibido la información del exterior acerca de la posible infidelidad de Gabriella con el cantante JC Reyes, no se sabe cuál va a ser la actitud del gaditano cuando la vea. Puede ser un encuentro complicado para el concursante de Supervivientes.