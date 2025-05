Anita y Montoya se reencuentran con Gabriella en 'Supervivientes 2025' y saltan chispas

Anita y Montoya pensaban disfrutar de una cita en Cayo Paloma con un gran banquete por delante, la pareja que ha tenido grandes discusiones en los últimos días en Supervivientes, está dispuesta a reconciliarse y sellar una tregua que les permita vivir en paz y más unidos de lo que entraron en el concurso. El hambre y las malas condiciones en las que viven son determinantes a la hora de tener mejor carácter y esto ha provocado que tanto Montoya como Anita estén más irascibles de lo normal.

Los familiares de los concursantes están viajando hasta Honduras para infundirles ánimo para lo que queda del concurso y Gabriella, la novia de Manuel González y ex tentadora de Montoya en La isla de las tentaciones, se ha desplazado hasta los Cayos Cochinos para darles una sorpresa. Se esperaba que la de Murcia visitase al gaditano, pero al parecer ese encuentro sucederá el próximo martes en la gala presentado por Carlos Sobera. No obstante, los primeros en encontrarse con Gabriella han sido Montoya y Anita.

La expareja pensaba tener un momento para los dos a solas, pero lo cierto es que la paz ha durado poco para ellos, en el momento que han visto que entraba en su campo visual Gabriella, el rictus de ambos ha cambiado por completo. Las pullas que ha lanzado la novia de Manuel González no han dejado indiferente ni a Anita ni a Montoya, los dos se han mostrado bastante molestos con la presencia de Gabriella en este momento tan esperado para ellos.

Así ha sido el tenso encuentro de Anita y Montoya con Gabriella en 'Supervivientes 2025'

La llegada de Anita y Montoya a Cayo Paloma suponía un gran alivio para los concursantes porque esperaban disfrutar de un momento en el que no hubiera nadie más y así resolver los conflictos de los días anteriores. "La comida es importante, pero más poder conectar entre los dos y poder hablar", afirmaba Anita. Montoya dejaba claro que este concurso está siendo todo un descubrimiento acerca de la que fuera su pareja. "Para mí también es importante, porque estoy conociendo a una Anita nueva, no sé lo que pasará, la quiero mucho. Yo no sé lo que hago, pero sí lo que siento. Es familia".

La alegría y la paz que se respiraba en el ambiente tardaba poco en desvanecerse cuando veían aparecer a Gabriella. La propia invitada se ha sorprendido de ver a la pareja, ya que esperaba reencontrarse con su novio, Manuel. "No sabía que empezábamos por el plato fuerte", aseguraba la tentadora de Montoya cuando veía a la pareja sentada a la mesa.

La aparición de Gabriella ha supuesto un tenso cara a cara de Anita y Montoya contra ellos, porque se han lanzado reproches y acusaciones nada más verse. La visitante comenzaba atacando a Anita, con la que ya protagonizó un tenso encuentro en La isla de las tentaciones: "Ahora eres el perrito faldero de él, todo lo que te dice lo haces", sentenciaba Gabriella sobre Anita. El primero en saltar ha sido Montoya que estaba visiblemente enfadado con el comentario y la visita de la murciana. "No voy a participar del circo que tú quieres, tú lo que quieres es esto".

Gabriella estuvo defendiéndose de los comentarios que había hecho Montoya sobre ella y ha querido hacer hincapié en las críticas que ha vertido Anita sobre su actual pareja, Manuel. "Te metes con sus dientes, con esto y lo otro, todo el rato...", señalando así el comportamiento infantil de la catalana y afeando que se meta con su aspecto físico.

A pesar de que al principio reinó el caos y el enfrentamiento, Anita y Montoya parecen haber pasado página y tienen claro que todo lo que sucedió en La isla de las tentaciones 8 ha terminado para ellos y que les gustaría tener una relación cordial. "Contra ella no hay nada y contra su novio tampoco. Si quieres que lo tenga, lo tenemos, pero no lo quiero tener", aseguraba Anita. Montoya secundaba las palabras de la catalana. "Esto está demasiado repetido, no voy a participar ya en esto". Gabriella se mostraba abierta a este cambio y deseaba que se resolvieran todos los conflictos entre ellos y pudieran mantener una buena relación.