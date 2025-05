Koldo Royo se convierte en el expulsado de 'Supervivientes 2025'

Koldo Royo ha sido el último concursante en abandonar Supervivientes, el chef llevaba varios días pidiendo su salida del concurso porque no se encontraba ni físicamente ni psicológicamente bien para seguir afrontando las pruebas del programa. Al estar nominado, el vasco veía la posibilidad de poder marcharse a casa de manera orgánica, por eso le pidió a todos los que lo apoyaban que no lo salvaran de la nominación el pasado martes.

En la gala del jueves, presentada por Jorge Javier Vázquez, se decidía quién era el primer expulsado de manera definitiva. Los concursantes que han ido abandonando el concurso las semanas anteriores, una vez se despedían de sus compañeros en la palapa descubrían cuál era su nuevo destino en el concurso, pero en esta ocasión la expulsión manda directamente a Koldo a España, como era su deseo.

El chef de 67 años había sido atendido a principios de semana por el equipo médico porque no se encontraba bien, afirmaba tener mareos, dolor abdominal y sensación de ahogo. Esto supuso su evacuación durante unas horas para que se le hiciesen las pruebas pertinentes para descartar que hubiera algún tipo de lesión o enfermedad que pusiese en jaque su continuidad en Supervivientes. Después del tiempo establecido por el equipo médico, le dieron el alta y le comunicaron que podía seguir en el concurso porque su salud no corría peligro.

Momentos antes de conocer que podía continuar en el concurso, Koldo pedía a la audiencia que no lo salvase, sentía que su paso por el reality había terminado y pedía salir por la puerta grande y no por la de atrás, refiriéndose a una posible lesión. Sus deseos se han hecho realidad y pronto volverá a ver a su familia, a la que tanto echa de menos.

Koldo agradece el trato recibido al equipo de 'Supervivientes'

Koldo conocía que era el expulsado de la semana y la alegría se apoderaba de él, después de haber insistido en querer irse la audiencia lo ha votado para que sea el siguiente en pisar el plató junto a Jorge Javier Vázquez. En su despedida en la palapa ha querido dar un discurso en el que afirma que se lleva amigos de esta experiencia y ha agradecido a la audiencia su apoyo. "Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a gente que tiene más salud que yo y que pueden darlo todo".

"Me he encontrado gente que no me había encontrado nunca en el camino. Me llevo amistad, vamos a poder comer grandes cenas, y bueno, muchas gracias a todos", confesaba el vasco. También ha hecho referencia a lo que él cree que ha motivado las discusiones que han mantenido a lo largo de su estancia en los Cayos Cochinos. "Hemos discutido un poco porque somos cabezotas, pero es un juego", afirmaba Koldo.

El chef no ha querido olvidarse de todo el equipo que hace posible, Supervivientes y le ha dedicado unas sentidas palabras de agradecimiento. "A todo el equipo que está ahí, que nosotros estamos en la playa pescando, y ellos están al sol haciendo este programa… Gracias al equipo médico y a todos", sentenciaba el concursante.