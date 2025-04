Koldo Royo averigua su destino en 'Supervivientes 2025' después de conocer la decisión médica

Han pasado casi dos meses desde que diese comienzo Supervivientes y el concurso va haciendo mella en los participantes, uno de los últimos en tener que ser atendido por el equipo médico ha sido Koldo Royo. El chef vasco ha estado en observación después de que comentase con algunos de sus compañeros que no se encontraba bien, los doctores se desplazaron hasta la isla para evaluarlo y tras hacerle unas pruebas iniciales decidieron que lo mejor era que fuese evacuado.

Koldo se encontraba con mareos y le costaba respirar, estos problemas fueron considerados por el equipo médico y finalmente fue trasladado a la clínica para poder realizarle diferentes pruebas y comprobar si podía continuar su estancia en Supervivientes o, por el contrario, debía abandonar el programa debido a los problemas de salud que presentaba.

Durante la gala celebrada el martes y presentada por Carlos Sobera una de las grandes dudas era saber si el chef podría seguir en el concurso o no, dependía del veredicto que le dieron los médicos que lo han atendido. Antes de conocer la noticia sobre cuál sería su destino, el presentador le ha querido preguntar a Koldo que cómo se encuentra después de la baja durante unas horas del concurso. "Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente ya estoy muy cansado. Estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando", afirmaba el vasco.

El chef ha querido aprovechar la oportunidad de tener la cámara para sí mismo para hacer una petición a todos aquellos que lo apoyan. Quiere marcharse y prefiere hacerlo por la puerta grande. "Sé que esta vez les voy a tener que pedir al revés, que si me quieren apoyar, que me dejen salir por la puerta de enfrente, que no tenga que salir por la puerta de atrás", dejando claro que prefiere que la audiencia lo eche a tener que abandonar el programa por motivos de salud.

Koldo se ha sincerado acerca de su paso por Supervivientes y afirma que estar así "me da pena porque me gusta trabajar en equipo, disfruto de hacer las pruebas, lo doy todo. Porque lo he disfrutado y lo estoy disfrutando", dejando claro que el concurso ha sido una gran oportunidad para él. "Hay que saber cuando tienes una edad y cuando el cuerpo te está diciendo que cabeza fría, que ya has hecho más de lo que esperabas y que ya has dado ejemplo", continuaba el chef.

Este ha sido el parte médico de Koldo Royo

Carlos Sobera ha sido el encargado de leer el veredicto que habían tomado los doctores después de examinar a Koldo en la clínica y procedía a leerlo teniendo al chef a la espera. "Tras referir debilidad, cansancio, sensación de inestabilidad y dolor en región dorsal, fue evacuado para su valoración clínica. Las constantes, normales. La exploración cardio pulmonar no muestra hallazgos patológicos. Se aprecia una contractura muscular en el trapecio izquierdo. En los análisis realizados no hay alteraciones que aconsejen su salida del programa, por todo ello, el concursante puede reincorporarse a la playa. Sigues en Supervivientes", sentenciaba Sobera.

Koldo ha recibido la noticia con alegría y pesar, alegría por no tener que abandonar el concurso por un motivo médico, pero triste porque tiene que esperar el veredicto de la audiencia El chef, lo tiene claro: "estoy feliz. Pero pido que no me salven, quiero una retirada a tiempo" pidiendo así que no lo salven y que sea el expulsado del próximo jueves. En la prueba de salvación Koldo es uno de los que se mantiene nominado, por lo que habrá que esperar a la gala presentada por Jorge Javier Vázquez para saber si finalmente el vasco es el expulsado de la semana.