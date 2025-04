Anita Williams y Montoya protagonizan los momentos más intensos en 'Supervivientes 2025': "Está la cámara"

Anita y Montoya están condenados a entenderse en Supervivientes, la expareja comenzó su aventura en el concurso de Telecinco de muy mala manera y es que ambos tenían muchas cicatrices abiertas después de haber participado en La isla de las tentaciones. El de Utrera veía en Supervivientes la posibilidad de curar su alma, pero el destino tenía en mente otros planes y es que la aparición de Anita y de Manuel supuso un gran mazazo para Montoya cuando los vio llegar.

El paso del tiempo ha sido clave para que tanto Anita como Montoya recuperasen parte del cariño que había previamente en su relación, no obstante, no todo puede volver a ser como antes porque el pasado no puede borrarse. A lo largo de su estancia en los Cayos Cochinos, la catalana y el sevillano han ido acercando posturas, las asperezas se han ido limando y lo que necesitan es pasar tiempo juntos para terminar de sanar el daño que se han hecho.

El cambio de grupo ha llevado a que la expareja viva junta, pero también supone tener que estar todo el día cerca el uno del otro, por lo que los conflictos y discusiones se pueden volver habituales, como ya ha sucedido previamente durante el concurso. En esta ocasión, la fuerte discusión entre ellos ha sido provocada por unas palabras que le ha dedicado Montoya a Anita: "te has quedado más sola que la una y al final los que están contigo votan en tu contra", este comentario ha hecho saltar a Anita.

La catalana no ha dejado pasar esta puya que le ha lanzado Montoya y le ha respondido de manera contundente: "¿Qué mierda está diciendo ahora? ¡Que me dejes tranquila! Me molestan los mini comentarios que sueltas, diciendo que me he quedado más sola que la una", le espetaba Anita al de Utrera.

La trifulca no ha durado mucho y más tarde han conseguido reconciliarse y mantenerse unidos durante el concurso. A la hora de dormir, Montoya y Anita están durmiendo juntos y ha sido en ese momento cuando la pareja ha tenido un gran gesto de cariño entre ellos, en el que dejaban claro que la disputa vivida por la mañana estaba más que olvidada. Se han disculpado mutuamente por las salidas de tono que han tenido y se han confesado lo mucho que se quieren.

Anita estaba pendiente de que la cámara estaba presente en el momento en el que ella se acercaba a Montoya como para besarlo, algo que ha evitado que quede grabado. "Cuidado que está la cámara", le avisaba la catalana al sevillano. En un momento en el que la expareja pensaba que las cámaras ya habían abandonado la playa, Anita y Montoya finalmente se han besado.

Este acercamiento entre ellos no es la primera vez que sucede, Montoya y Anita se han besado un par de veces a lo largo del concurso y es que la pareja aún se tiene mucho cariño, a pesar de que en la actualidad no estén juntos. Por el momento, Montoya tiene claro que su camino en la vida no está unido al de Anita y que necesita su tiempo y su espacio antes de pensar en retomar la relación que tenía con la catalana. Por el contrario, Anita sí tiene la esperanza y el anhelo de reconciliarse con Montoya y volver a ser la pareja que un día fueron.

Durante el concurso están demostrando ser un gran apoyo el uno para el otro, habrá que ver en qué queda toda historia de amor y tormento entre esta pareja, que parece que no puede estar ni junta ni tampoco separada. Supervivientes, al menos, está uniendo más a esta pareja que llegó en un principio como enemigos y que a día de hoy se han vuelto casi inseparables.