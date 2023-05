Laura Fa destapa cómo se enteraron los colaboradores de 'Sálvame' de la cancelación del programa

La cancelación de Sálvame ha pillado desprevenida a la audiencia. Ahora, también podemos saber que ningún colaborador sabía la noticia cuando la publicó El Mundo. Laura Fa, colaboradora del programa desde hace siete años, ha sido la primera en dar declaraciones acerca del fin por la fuerza de Sálvame. Lo ha hecho en El Suplement de Catalunya Radio, donde Roger Escapa, el presentador, le ha agradecido su sinceridad pese a las presiones.

"Me enteré por la prensa", ha comenzado Fa, asegurando que le pilló dando el pregón de las fiestas de su ciudad. "Bajé del escenario y el jefe del gabinete de comunicación del ayuntamiento me dijo 'tranquila, pero que sepas que ha pasado esto' y le dije 'es broma, ¿no?'", ha señalado.

"No te engañaré, sabíamos que estábamos en peligro. Todos los colaboradores del programa nos enteramos por la prensa", ha sentenciado, asegurando que no era la persona indicada para poder hablar de los motivos de la cancelación. "En un momento con tantos cambios me da miedo que lo que pueda decir pueda pasarme factura", ha espetado.

Laura Fa ha asegurado haber hablado con la mayoría de sus compañeros. "He hablado con Jorge Javier y con otros compañeros, para saber cómo están. Algunos solo trabajan en Sálvame, yo gracias a dios tengo otros ingresos y no sufro tanto. No he querido entrar en muchos detalles con ellos", ha comentado discreta, poniendo énfasis en que "se va a quedar mucha gente sin trabajo, muchísima".

"Si algún día se hace una asignatura de historia de la prensa del corazón, Sálvame contará con un capítulo especial. Ha marcado una nueva manera de hacer televisión. Una manera de hacer telerrealidad como una telenovela con personajes reales con los que empatizar. Sálvame ha sido un programa muy polémico, pero el público ha sido muy fiel. El público está en shock, se quedan huérfanos", ha explicado Fa, con un tono muy emocional.

Laura Fa, siete años dando guerra en Sálvame

La periodista catalana comenzó su andadura en Sálvame en 2016, coincidiendo con una de las etapas más álgidas de Arucitys con Alfonso Arús en 8tv. "Jorge Javier me llamó en mi primer día, hace siete años. Me preguntó cómo estaba y me dijo que estuviese tranquila. Es un tío muy generoso y muy normal. Este programa parece muy superficial, pero él es superinteligente y culto. Sálvame es él", ha explicado en su intervención en Catalunya Ràdio.

Pese a los elogios, Fa ha querido destacar que los comentarios políticos del presentador han podido agraviar el estado del programa. "Las últimas polémicas políticas han pasado factura y da miedo", ha añadido, dando algunas pinceladas de los motivos del fin de Sálvame, pese a estar tres puntos por encima de la cadena en cuanto a audiencias se refiere.