Laura Escanes ya no se calla: lo que opina de su diferencia de edad con Risto Mejide

La influencer Laura Escanes ha decidido romper su silencio y abordar públicamente uno de los temas que más ha dado que hablar desde que inició su ya extinta relación con el reconocido publicista y presentador Risto Mejide: la diferencia de edad entre ambos.

En una intervención en su pódcast, Laura Escanes ha compartido su visión sobre este aspecto de su vida personal, que ha sido objeto de especulaciones y comentarios por parte de la prensa y las redes sociales. "Ya sabéis que he recibido bastante atención mediática por haber vivido una relación de 7 años con un hombre 22 años mayor que yo, que 22 años es mucho. Eso es innegable. Pero es que os prometo que eso cambia por completo, depende de cómo lo mires", declaró la joven de 25 años.

Desde que comenzaron su relación, Laura, que es 22 años más joven que Risto, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de algunos sectores de la sociedad que no ven con buenos ojos esta disparidad de edades. Sin embargo, la pareja supo hacer oídos sordos a las críticas y centrarse en su amor y complicidad.

"Tuvimos unos años maravillosos, porque fue así y os lo juro. Sinceramente, aquí, entre nosotras, la distancia y el tiempo me han hecho ver que quizás, con la responsabilidad o no que tengo ante tanta gente, lo mejor es no romantizar según qué cosas. Hablar sin miedo, pero también sin críticas", explicó Laura en la entrevista.

"Las relaciones de pareja en la que el hombre es mucho mayor que la mujer están a la orden del día. Pero, ¿qué origen tienen este tipo de relaciones? ¿Han tenido siempre el mismo significado que ahora? ¿Sabéis que hay estudios que dicen que las relaciones entre personas que tienen poca diferencia de edad tienen menos posibilidades de separarse?", añade Escanes en el clip que ya es viral en redes sociales.

Con estas palabras, Laura Escanes ha querido zanjar el debate sobre la diferencia de edad en su relación con Risto Mejide, dejando claro que lo único que le importó es el amor y la complicidad que compartían, más allá de cualquier número.