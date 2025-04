Kiko Matamoros reaparece después de haber sido ingresado en el hospital tras someterse a una cirugía

Los seguidores de Kiko Matamoros estaban preocupados después de que su esposa, Marta López Álamo, pusiera en sus historias de Instagram que el colaborador de televisión ha pasado por quirófano en las última horas. Las alarmas saltaron cuando la modelo publicó que su marido estaba ingresado y que tenía que quedarse unos días ingresado en un hospital madrileño, fueron muchos los que se interesaron por el estado de salud de Kiko.

Desde que ayer apareciesen las diferentes publicaciones de Marta López Álamo en sus redes sociales, ha sido ella la encargada de ir dando un poco el parte de cómo se encontraba el colaborador durante su ingreso. No obstante, ha sido este jueves cuando Kiko Matamoros ha reaparecido públicamente y ha colgado una imagen en su Instagram en la que se le puede ver tumbado en la cama y tapado, además de llevando unos cascos.

"Buenos días, corazones. Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos", escribía el tertuliano en sus redes sociales después de haber pasado la primera noche ingresado en el hospital madrileño. Un mensaje cargado de humor y doble sentido, ya que hace referencia al club Real Madrdi, su equipo de fútbol. Kiko Matamoros espera poder encontrarse ya recuperado para el próximo miércoles de la operación a la que ha tenido que verse sometido.

Se desconoce cuál es la causa que ha llevado a Matamoros ha pasar por el quirófano en las últimas horas, aunque su mujer, Mata López Álamo sí que ha querido dejar constancia a sus seguidores de que se trataba de una operación programada, nada de urgencia. Desde que el colaborador tuviera que ingresar en el hospital, Marta no se ha separado de su lado y ha dejado constancia de ello en su Instagram.

La modelo ha subido numerosas imágenes desde que Kiko llegó al hospital, en unas aparecen ellos dos mientras le terminan de hacer las pruebas pertienentes del pre operatorio. Cuando el tertuliano salió de quirófano, la joven salió para poder comer y aunque presuponía que iba almorzar en casa, terminó yendo a un restaurante a tomar unas tortitas. "Voy a casa que como no sabía cuándo iba a salir de quirófano, llevo todo el día hasta ahora con 2 cappuccinos, no quería no estar en la habitación cuando lo subiesen. Creo que va a caer una pizza", escribía la joven en sus redes sociales.

En el programa Tentáculos habían informado de que Kiko Matamoros "ayer permaneció de pie desde las 16:00h y, al finalizar la alfombra roja, se retiró visiblemente agotado. Por ese motivo no estuvo presente en la presentación de La familia de la tele". En estos días tanto Kiko como su esposa, irán informando del estado de salud del colaborador y es probable que en algún momento revele cuál ha sido el motivo que lo ha llevado a pasar por el quirófano.