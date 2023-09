Juan y Medio arremete contra Ana Rosa Quintana tras su pésimo dato de audiencia

El estreno de TardeAR ha revolucionado las tardes de la televisión en abierto. Todas las miradas están puestas en si Ana Rosa Quintana será capaz de mejorar los datos de Sálvame en Telecinco o si habrá otro rostro, Sonsoles Ónega o Jordi González, capaz de destronarla. Si bien La1, Antena 3 y Telecinco son las principales cadenas en competición, las autonómicas también juegan un papel importantísimo en la guerra por las audiencias.

Es por ello que Juan y Medio, que presenta La tarde aquí y ahora en Canal Sur cada tarde, que ha decidido dejar un recadito a la presentadora de TardeAR. El presentador ha asegurado que no tienen miedo a la competencia, soltando un órdago de los que se recuerdan. "Recuerden. Ayer se conmemoraba el día del fin del mundo para todos los programas de tele que no fueran X. ¡Pues no fue así! ¡Arrasamos! Muchas gracias", ha espetado con sorna.

Cabe destacar que el estreno de TardeAR arrancó su aventura en Telecinco con un 11,3% de share y 905.000 espectadores, mejorando los datos de la franja de la cadena en 2,6 puntos si lo comparamos con el lunes anterior. Aun así, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana no fue líder en estricta coincidencia, dándole a La Promesa de La 1 el podio de ganador de la tarde.

Sin duda, las palabras de Juan y Medio han dado mucho que hablar. El momento se ha hecho viral rapidamente en redes, donde las risas no han tardado en aparecer. El estreno del nuevo programa de Ana Rosa no ha podido con el magazín del mítico presentador, que no ha dudado en presumir de su dato de audiencia con un vacilón "¡Arrasamos!". Unas declaraciones que no deben haber sentado demasiado biena Ana Rosa Quintana, pero que entran dentro del juego de la televisión.