Jordi Alba y Romarey Ventura se casan en Utrera con unos sorprendentes invitados

Queda inaugurada la temporada de bodas. Jordi Alba y Romarey Ventura se dieron el sí, quiero el pasado viernes en un lujoso enlace repleto de invitados de renombre. El futbolista le puso los anillos a su ya esposa en una ceremonia que tuvo lugar en El Viso del Alcor, la ciudad sevillana donde nació Romarey. Un coche nupcial asombroso trasladó a los novios al banquete, donde celebraron hasta altas horas de la mañana el enlace. Ahora, el capitán del Barça ha querido mostrar algunas de las imágenes a las que la prensa no pudo llegar durante la boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Alba (@jordialbaoficial)

“Gracias familia y amigos por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. ¡Fue mágico! Y gracias también a todas las personas que han participado para que todo fuese más especial aún”, ha publicado Jordi Alba en su perfil de Instagram. Acompañado de cuatro fotografías en las que aparece la pareja, Alba ha añadido un bonito “Eres la mujer más maravillosa del mundo. Te amo, cariño”.

Sin duda, el espacio donde se llevó a cabo el enlace tiene un color especial. La Hacienda de Orán, una finca ubicada en Utrera, despertó las emociones de una pareja que se quiere y que así lo ha demostrado en las apariciones públicas de los últimos años. La finca, construida en el siglo XVII, incluía un aeródromo privado, una piscina e incluso un museo del carruaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hacienda de Oran (@haciendadeoran)

La boda de Jordi Alba no podía contar con invitados de segunda. Jugadores como Leo Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets acudieron al enlace acompañados de sus respectivas mujeres. También lo hizo Xavi Hernández, su actual entrenador en el Barça, y Cesc Fábregas, con quien compartió buenos momentos en el club catalán y la selección española. Además, pudimos ver a Koke Resurrección, Santi Cazorla, Sergio Ramos, David de Gea y Álvaro Morata, entre otros. Lo sorprendente fue no ver a Gerard Piqué, que tras la polémica ruptura con Shakira ha preferido no aparecer en ningún acto público.