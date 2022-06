Los movimientos de Gerard Piqué y Shakira tras la supuesta infidelidad

Gerard Piqué y Shakira pasan por uno de sus peores momentos sentimentales. Tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte del futbolista a la colombiana, el culé está viviendo en un piso de soltero, ubicado en la zona alta de Barcelona. Tras salir a la luz toda la polémica, la prensa ha seguido a los protagonistas, desvelando algunos detalles fundamentales para entender la situación por la que pasan.

Gerard Piqué ha ido a visitar la casa en la que viven Shakira y sus hijos. El futbolista acudió con la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll. Si bien esto parece algo normal, lo noticiable está en que Piqué no pudo abrir la puerta de la casa con sus propias llaves, viéndose obligado a llamar al telefonillo.

Ante los medios de comunicación Piqué se ha mostrado de lo más tranquilo. El silencio ha sido su moneda de cambio, evitando dar respuesta a las insistentes preguntas de los periodistas. Si bien el catalán no ha querido confirmar si está viviendo en una vivienda diferente a la de Shakira, el hecho de las llaves ha sido revelador.

Shakira también se ha pronunciado

De todos es sabido que Shakira siempre ha apostado por mantenerse en un perfil bajo. Es por ello que su reacción a la infidelidad no ha sido convencional, sino mucho más creativa. La colombiana ha añadido unos versos controvertidos a su último single, Te felicito. "Por completarte me rompí en pedazos", canta Shakira. Me lo advirtieron, pero no hice caso (...) me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", añade, causando un gran revuelo entre los seguidores de la pareja.

Más allá de su música, Shakira no ha querido dar declaraciones. La artista y el futbolista llevan juntos más de doce años y siempre se han caracterizado por mantenerse ajenos a la prensa del corazón. Desde hace nueve años la pareja comparte a su primer hijo, Milan. No fue hasta 2015 que trajeron al mundo a Sasha, su segundo retoño en común.

Más allá del problema sentimental, Shakira se enfrenta a un nuevo conflicto judicial. Hace unos días saltaba la noticia de que la Audiencia de Barcelona había avalado la decisión del juez instructor de llevar a la colombiana al banquillo, acusada de defraudar 14,5 millones de euros. Mediante un falso cambio de residencia y utilizando distintos paraísos fiscales, Shakira habría defraudado a la Hacienda pública, enfrentándose a seis delitos fiscales.