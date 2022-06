Los triunfitos que han sido invitados a la boda de Chenoa

Comienza la cuenta atrás. El enlace entre Chenoa y Miguel Sánchez está a punto de producirse. El 'Sí quiero' se está labrando este mismo viernes en una finca de Mallorca, convirtiéndose esta fecha en el día más feliz de la vida de Chenoa, que se produce tras dos aplazamientos y muchos nervios. Los detalles del evento no han trascendido, siendo una de las bodas más blindadas de los últimos tiempos. El motivo, como no podía ser de otra manera, es la venta de la exclusiva del enlace, que está en manos de una conocida revista de nuestro país.

Una de las invitadas que ha anunciado su presencia es Natalia de Operación triunfo. La cantante es íntima amiga de Chenoa y ha confirmado que será una de las testigos del enlace. Natalia ha preferido no hablar sobre la ausencia de otros compañeros de la academia como Bustamante, Rosa López o Nuria Fergó. En estos momentos aún se desconoce el motivo de la decisión de Chenoa de no invitar a gente a la que considera fundamental en su vida.

La propia Natalia ha sido la encargada de confirmar la identidad de los triunfitos que sí han sido invitados al enlace. Alejandro Parreño, Gisela y Geno Machado han sido los elegidos de la academia para cruzar la pasarela de la boda más esperada de la industria musical española. De hecho, Gisela actuará en la boda, cantando algunos de los temas más importantes para la novia. Sin duda la boda será un acto muy emotivo e íntimo, mezclando a las familias de Chenoa y Miguel en un lugar paradisiaco en la isla balear.

En una entrevista a Europa Press, Natalia ha confirmado que "le encantaría" recibir el ramo de su amiga. "Me han regalado muchos ramos en muchas bodas y nunca me he casado. Voy a cumplir 40 años y nunca me he casado, no creo mucho en esas cosas. Me gusta el amor, me gustan las bodas y me gusta todo", ha asegurado.