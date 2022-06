Las claves de la separación entre Shakira y Gerard Piqué

Shakira ha confirmado la ruptura con Gerard Piqué. Tras doce años de relación y con dos hijos en común, la artista colombiana ha dado sus primeras declaraciones tras salir a la luz la infidelidad de Gerard Piqué. A través de la agencia de comunicación que la representa, Shakira ha asegurado haber iniciado el proceso de ruptura. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", ha expresado.

Hace unos días Gerard Piqué fue a visitar la casa en la que viven Shakira y sus hijos. El futbolista acudió con la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll, y, al parecer, habrían acordado la manera en la que comunicarían la separación al público. Uno de los gestos más notorios es que Piqué no pudo abrir la puerta de casa con sus propias llaves, viéndose obligado a llamar al telefonillo.

Esta ruptura está causando grandes estragos en la colombiana. Shakira tuvo que abandonar su domicilio en ambulancia tras padecer un ataque de ansiedad causado por el impacto mediático que está teniendo su separación. La madre de Sasha y Milán, hijos de la pareja, no está pasando por su mejor momento. La infidelidad de Piqué con una amiga de la artista, avanzada por Laura Fa en Lecturas, ha dinamitado una de las relaciones más queridas en nuestro país.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que esta crisis viene de lejos. De hecho, la colombiana ha añadido unos versos controvertidos en su último single, Te felicito. "Por completarte me rompí en pedazos", canta Shakira. Me lo advirtieron, pero no hice caso (...) me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", añade, causando un gran revuelo entre los seguidores de la pareja. Si algo está claro es que tras la confirmación de la ruptura la verdad no tardará en salir a la luz.