Isabel Allende le saca los colores a David Broncano en 'La Revuelta': "Tú te crees muy fogoso"

Ese miércoles 21 de mayo, La Revuelta tuvo a dos grandes invitadas, la primera en pisar el escenario fue Vanesa Martín que dejó grandes titulares acerca de cómo se nutre de la vida amorosa de sus amigas para componer canciones, entre ellas, Eva González. Y la segunda mujer en pisar el escenario del teatro donde se graba el programa fue la escritora chilena Isabel Allende.

David Broncano no daba crédito a que la escritora más leída en lengua española estuviera en el programa y lo ha celebrado y compartido con toda la audiencia. Con más de 80 millones de libros vendidos en muchísimos idiomas y a lo largo de su prolífica carrera, la escritora se ha mostrado de lo más humilde y dinámica en la entrevista que le ha hecho el jiennense en La Revuelta.

El presentador suele preguntarle a los invitados si le han traído algo de regalo e Isabel Allende aprovechó este momento para sacarle los colores a Broncano en directo. "Yo hablé con Silvia, tu novia, por teléfono. A partir de lo que conversé con ella me dio la idea de lo que te iba a traer… Pensé que lo que tú necesitas son afrodisíacos", afirmó la escritora y le hizo entrega de uno de sus libros en los que aparecen diferentes recetas que resultan ser afrodisiacas.

El momento se celebró con una gran ovación por parte del público que acude a diario al teatro donde se graba La Revuelta. Broncano no daba crédito a lo que estaba pasando y le respondía "qué dices, hombre. Habrás hablado con otra persona porque yo soy muy fogoso". Allende no se quedaba con nada en el tintero y le soltaba una píldora envenenada al presentador. "Chequéalo con ella porque a lo mejor tú te crees muy fogoso", esta respuesta cargada de humor ha hecho sonreír a todos los presentes.

Tras estas declaraciones, le pasaron el micrófono a Silvia Alonso, novia del presentador que se encontraba en el teatro y explicaba la situación: "A ver, Isabel, eran cosas entre nosotras… Estábamos contándonos la vida. No me esperaba que lo contases aquí delante de todo el mundo", añadía la joven.

Cuando llegó el momento de responder a las preguntas clásicas, Isabel Allende le preguntó que por qué le interesaba su vida privada y en tono de broma, Broncano le respondió "porque me lo pide el ministro del Interior cada día". Finalmente, Allende se sinceró con el presentador: "No ha sido malo, pero he estado viajando mucho, así que cuando vuelva a casa espero recuperar un poco", respondía la chilena. Para aclarar el tema, Isabel ha añadido "pero se me está acabando la marihuana, así que si te sobra algo me lo dejas", haciendo referencia a unos bombones que había traído rellenos de marihuana.