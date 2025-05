Antonia San Juan desvela en 'La Revuelta' el motivo por el que se fue de 'La que se avecina'

Antonia San Juan ha sido la primera invitada de la semana de La Revuelta, la actriz pisaba por primera vez el teatro donde Broncano y el resto del equipo hacen su programa diario. La imagen de Antonia San Juan está muy ligada en la televisión al personaje de Estela Reynolds en La que se avecina y es que la actriz participó durante seis temporadas en esta serie tan popular en la parrilla española.

Muchos de los seguidores de la serie aún recuerdan con cariño el personaje que interpretaba la actriz canaria y lo echan de menos, ya que estaba repleto de giros y grandes golpes de humor, pero algo llevó a Antonia San Juan a tomar la determinación de abandonar La que se avecina a pesar de su éxito y dedicarse a hacer cine, entre otros proyectos. Tras su marcha de Mediaset, se especuló que el motivo de su salida era económico, pero ha sido con Broncano cuando la actriz se ha explicado y ha dejado claro qué la motivó a dejar la serie.

"Me fui en la temporada 6. Por iniciativa propia. Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero me pagaban bien y de manera rigurosa", de manera muy tajante, Antonia San Juan dejaba claro que su marcha del proyecto de Telecinco nada tenía que ver con un motivo económico. La actriz hizo hincapié en lo bien que le pagaban y la religiosidad con la que se llevaban los pagos al día, dejando así claro que su marcha tuvo que ver con otro motivo, pero no económico.

La actriz ha alabado el sueldo que recibía mientras trabajaba en la serie y ha comentado que no es frecuente encontrar a día de hoy una nómina de ese tipo. "Me pagaban increíble. Hoy día no te pagan esos sueldos. Es más fácil decir que Antonia San Juan se fue por dinero", cuando Broncano le preguntó por los titulares que apuntaban a que su marcha se debía a que no pagaban lo suficiente, la actriz le respondió de manera contundente: "eso es mentira".

Antonia San Juan no ha querido explicar los motivos que la llevaron a abandonar la serie de La que se avecina aunque sí que ha aclarado el porqué lo hizo. "Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar. Ahí había cosas que nunca las he hablado ni las voy a hablar", comentaba la actriz. “Háblalas, a ver”, intentaba sonsacar el cómico. "No, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque a toro pasado no quiero conflictuarme con nada. Yo la vida con mi edad, quiero tener una vida tranquila, una vida sana, no quiero conflictos", explicaba Antonia.

El único apunte que hizo con respecto a su marcha fue el siguiente: "La historia fue que si no hubiera tenido otra cosa, me hubiera tenido que comer una situación que a mí no me gustaba. Pero afortunadamente como yo escribo, yo genero, dirijo... soy autónoma total", relataba la actriz a Broncano que esperaba que contase todos los detalles de su marcha.

Definitivamente, Antonia San Juan dejaba claro que no era por dinero, aunque también especificaba que en la actualidad mira los proyectos y evalúa el pago que se le va a efectuar por su trabajo. "La relación con Laura y con Alberto era excepcional. Te prometo que si hubiera sido por dinero lo diría. El otro día en una entrevista yo digo que si el proyecto me gusta y no me pagan bien, no voy. Yo ahora quiero vivir como una rica heredera. Quiero ganar pasta".