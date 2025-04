Chenoa sorprende a Broncano en 'La Revuelta' con sus respuestas a las preguntas clásicas

Chenoa pasó por el plató de La Revuelta, lugar al que deseaba ir desde el mes de noviembre, pero la apretada agenda del programa le ha impedido poder hacerlo hasta ahora. David Broncano recibía con bombo a la cantante que no puso muy buena cara porque le molestan los ruidos estridentes, una vez pasado este momento, la entrevista fluyó con total naturalidad.

La mallorquina iba a promocionar el nuevo programa que presenta en TVE, The Floor, y que se estrena el próximo 23 de abril y durante la entrevista, Broncano le ha preguntado que si era el primer fichaje que hacía RTVE a Atresmedia, algo que la colaboradora ha desmentido y ha confirmado que ella trabaja en la actualidad en las dos cadenas porque se lleva bien con todos los equipos. El de Jaén se ha sorprendido porque no sabía que eso podía pasar, incluso Grison ha bromeado con la posibilidad de que Pablo Motos no aprobase que la cantante también trabajara en RTVE.

Como es habitual ya, conforme la entrevista iba finalizando, el presentador le ha hecho las dos preguntas clásicas: cuánto dinero tiene en el banco y cuánto sexo ha practicado en el último mes. Chenoa afirmaba que hablar de dinero no le gusta: "la pasta me da una mala onda, me da mal fario", explicaba la cantante intentando zafarse de responder sinceramente a la pregunta de Broncano. No obstante, ha querido ser descortés y ha pensado una respuesta original para la cuestión del dinero. "Gano más que cuando entré en OT y menos que Amancio Ortega. Haz un cálculo", sentenciaba la cantante.

La decepción del público y del presentador era palpable aunque Chenoa ha preferido contestar con mayor sinceridad las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes. "Venimos de Semana Santa, me pillas mal. Se tienen que bajar las torrijas, la pereza, te duermes... Todo te baja la líbido un pelín, pero no voy mal. Me lo paso bien, bastante bien" ha reconocido, revelando que se da un "notable" y que en el "último mes" no se puede quejar: "Siete u ocho veces".

Chenoa ha reconocido casi al final de la entrevista que la respuesta que ha dado acerca de cuánto dinero tiene no ha sido idea suya, sino que ha usado ChatGPT para así ser más espontánea. La cantante afirma que "le pregunté '¿qué contestaría Chenoa a las preguntas incómodas?", y la Inteligencia Artificial le dio una respuesta que le gustó a la mallorquina y confesó que "lo de Amancio Ortega lo he copiado de lo que me dijo". Esto provocó la mofa de Ricardo Castella y Grison que afirmaban que: "los invitados se preparan las entrevistas más que tú", refiriéndose a Broncano.

También ha recordado cómo conoció a los Reyes Juan Carlos y Sofía durante el concierto que los concursantes de OT 1 -entre los que se encuentran David Bisbal, Rosa López, David Bustamante o Gisela, además de la propia Chenoa- dieron en el Bernabéu tras salir de la academia, confesando que "nunca hubiese pensado que de la boca del Rey Emérito saliese un 'hola Chenoa'".