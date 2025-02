David Broncano revela un secreto familiar en 'La Revuelta'

David Broncano presentaba este martes en La Revuelta a la actriz Anna Castillo, la entrevista ha ido como la seda y es que la invitada se siente muy cómoda con el conductor del programa porque no es la primera vez que acude Castillo a una entrevista con Broncano. Estuvieron hablando acerca de los retoques estéticos, la edad de Anna Castillo, las relaciones sexuales en el último mes y el dinero en el banco que tiene la joven. La actriz acudió al programa de RTVE para promocionar el nuevo proyecto en el que participa, la serie Su majestad que se estrena el próximo 27 de febrero en Amazon Prime.

Una de las preguntas que dejó bastante descolocada a Anna Castillo fue cuando David Broncano le preguntó si alguna vez se había enrollado con algún primo, la actriz comentó que "nunca". En ese momento fue cuando el de Jaén comenzó a relatar una anécdota familiar que había descubierto hacía escasos minutos antes de grabar el programa de ese día.

"Esta pregunta me gusta mucho hacerla... y es que hoy han venido mis padres y me he enterado de una cosa rarísima", ha explicado Broncano. Antes de proceder a revelar el secreto familiar, el presentador le ha pedido permiso a su padre, y cuando se lo ha concedido, el de Jaén ha procedido a contar el misterio. "¡Me he enterado hoy de que mis abuelos eran primos!", entre el público se ha formado un gran revuelo y David ha continuado explicando la situación.

"¿Esto es cierto no, papá? Sí o sí", le preguntaba Broncano a su padre y ha sido en ese momento cuando el progenitor ha comenzado a relatar la historia familiar. "No sé cómo ha salido, pero ha salido que mis abuelos paternos eran primos sí... y uno de mis primos no se lo creía, como que era una cosa imposible", por lo que se ha descubierto que los bisabuelos de David Broncano eran primos.

"Vivían en pueblos muy pequeños de Extremadura. En aquellos tiempos, sin coches y sin Tinder era muy difícil anidar de manera fácil. Es lo que había", ha añadido el padre de Broncano y este le contestaba: "Si te venía un primo, pues para adelante. Claro, lo que había" entre risas David a su padre. Esta anécdota ha dado juego en el programa y sobre todo ha sorprendido tanto a David como a Anna Castillo que estaba sentada en el sofá sin dar crédito.

Lo curioso es que la publicación de este fragmento del programa en Instagram ha llevado a que muchos de los usuarios comenten que en su familia ha pasado lo mismo y lo han descubierto con los años. Parece ser que lo de casarse entre primos no era inusual en el pasado.