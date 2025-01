David Broncano lo tiene claro con las Campanadas: "una y no más"

David Broncano y Lalachus se reencontraban en La Revuelta tras el éxito vivido durante la emisión de las Campanadas. La pareja formada por el presentador y la cómica consiguió liderar la audiencia del 31 de diciembre y destronar a Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Un hito inédito dado que ambos eran primerizos en esta tarea tan importante en un día tan señalado. Ambos han hablado de cómo se lo pasaron durante esa jornada de intenso trabajo y la de Fuenlabrada estaría encantada de volver a vivir el último día del año en la Puerta del Sol.

En el último programa emitido de La Revuelta, David Broncano ha reflejado su firme deseo para 2025 y por el momento no parece coincidir con el de su compañera de Campanadas, Lalachus. La cómica afirma que no le importaría repetir la experiencia de nuevo como conductora de este hito, pero que solo lo haría de la mano del de Jaén. Broncano ha respondido que aunque salieron bien y que estuvo gracioso dar las Campanadas, pero "yo no lo voy a hacer nunca más", afirmó el presentador. "Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está", explicaba Broncano.

La propuesta de dar las Campanadas no fue del agrado de David Broncano, pero a pesar de no estar convencido de embarcarse en este proyecto, el joven aceptó y comentó que "fue gracioso, yo no quería hacerlo y después me lo pasé bien". Lalachus quiso agradecer a todos los espectadores que sintonizaron TVE para ver las Campanadas con ellos. "Me gustaría agradecer a toda la gente que nos vio, a la peña que me ha escrito cosas preciosas, chulísimas y que son muchísimas más que las feas que me han escrito, pero me da igual. Somos los mejores. Lo volvería a hacer solo contigo". Aunque Broncano parece que tiene claro que el último día de 2025 prefiere estar en otro lugar en vez de presentando las Campanadas desde la Puerta del Sol.

Han contado todos los entresijos de lo que sucedió en ese día tan especial, donde los nervios estaban a flor de piel para la de Fuenlabrada. Aunque se especulaba que Broncano llegaría tarde, como suele ser habitual en él, el presentador de La Revuelta se tomó muy en serio su papel en las Campanadas y estuvo muy implicado en todo el proceso. Lalachus afirmó que se sorprendió con la actitud de David Broncano: "Enhorabuena a ti también. Muchos millones lo vieron. Yo me lo pasé muy bien. Tengo que decir que David estuvo muy implicado, yo no daba ni un céntimo por ti. Estoy muy sorprendida con David".

Lalachus y David Broncano quisieron comentar el momento inédito en la historia de la televisión en el que ellos saludan a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote desde un balcón a otro gritándoles con un megáfono y se disculparon por enseñar un poco del vestido de Pedroche y por pillarles desprevenidos. Debido a este momento, los compañeros de Antena 3 se vieron obligados a poner un biombo por si volvían a enfocar que no saliesen en el plano de TVE.