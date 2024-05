Inmaculada Casal, desolada: su gran preocupación que le va a traer un disgusto si no cambia

No son momentos fáciles para María del Monte e Inmaculada Casal, quienes se enfrentan a la desoladora noticia de que los presuntos asaltantes de su hogar se encuentran en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio. Entre los implicados se encuentra Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, quien ha estado solicitando su liberación, argumentando a través de su abogado que no había justificación para mantenerlo en prisión preventiva.

Este hecho ha sido particularmente duro para Inmaculada Casal, quien ha expresado su vulnerabilidad en el programa Andalucía de Tarde. Al comenzar el programa, Casal ya anticipaba una tarde complicada: "Hoy va a ser una tarde complicada. Yo abría el programa hace un rato diciéndoles que era un programa difícil, complicado para mí. Difícil porque este es el último programa de la temporada, una temporada que me ha dado muchas alegrías, pero me ha cogido en un momento bajo por el suceso tan doloroso que he sufrido en mi casa".

Arropada por sus compañeros de programa, Inmaculada Casal fue preguntada sobre su estado anímico tras conocerse la liberación de los presuntos implicados. "Yo estoy fastidiada. Han sido días difíciles, el programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa, pero ha sido algo que no se lo deseo a nadie", confesó.

Casal continuó hablando del tema con evidente tristeza: "A mí no me gusta hablar del tema, yo dije desde el primer momento que no iba a aprovechar este programa ni ser periodista para hablar del tema, lo único que puedo decir es que os pongáis en mi lugar. Yo respeto la decisión judicial, sabía que iban a salir en libertad porque es con cargos y en cualquier proceso pasa eso". Sin poder evitar romperse al hablar, expresó su miedo ante la libertad de los asaltantes: "Tengo miedo porque ellos saben quién soy, dónde vivo, cuándo salgo, quién es mi familia, a qué hora entro. A los periodistas les dije que los respeto, pero por favor es que yo no sé, estas personas que entraron en mi casa entraron con una capucha, yo no sé cómo son, dónde viven, quiénes son sus hermanos...".

A pesar del temor y la desolación, Inmaculada Casal lanzó un mensaje de optimismo y resiliencia: "Yo me quedo con que durante todo este tiempo siempre digo 'resiliencia', que todo pasa por algo y me voy a hacer fuerte y esto va a ser por algo y me he encontrado con gente como vosotros que me ha dado mucho cariño y con los telespectadores", concluyó agradecida.