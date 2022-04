André Lamoglia explica cómo se graban las escenas de sexo en Élite: "Se me marcaba todo"

Si algo caracteriza a Élite son sus múltiples escenas subidas de tono. La serie adolescente por excelencia de Netflix ha estrenado hace poco su quinta temporada, marcada por la incorporación de dos nuevos actores: Valentina Zenere y André Lamoglia. André, actor brasileño de 24 años, ha cogido gran importancia en las tramas de Élite encarnado a Iván, que protagoniza una ardiente relación con Patrick, el personaje que interpreta Manu Ríos.

En la quinta temporada de Élite, Patrick se enamora (o encapricha, mejor dicho) de Iván, un apuesto brasileño, hijo de futbolista, con cuerpo atlético y sonrisa perfecta. El personaje que encarna Manu Ríos logra llevarse al interpretado por André Lamoglia a la cama, generando unas escenas muy íntimas y subidas de tono que han encantado a los fans de la serie.

"Después de llegar aquí a Madrid, cuando teníamos toda la preparación, empezamos a grabar, fue mucho más relajado de lo que imaginaba. Tenemos toda una preparación para eso. En el momento de estas escenas, el equipo está reducido en el plató, en ese momento solo quedan los que necesitan estar ahí", explica André Lamoglia en una entrevista a Hugo Gloss.

El actor brasileño ha explicado que "ninguna escena completamente desnudo". "Por mucho que fuera una escena de sexo, o algo más íntimo, teníamos una protección, una tapadera de sexo", añade Lamoglia, asegurando que no utilizaba ningún tipo de relleno. "Es como una hombrera y lo pones ahí para que no se marque, pero esto luego se marca más".

En cuanto a la intimidad de las escenas, André afirma que "como actor, estoy un poco protegido por el personaje, porque está Iván, no André Lamoglia. Así que estoy ahí defendiendo al personaje y lo que me pide el guion". Además, el brasileño tiene claro que Manu Ríos se lo ha puesto muy fácil. "Me recibió muy bien, y el hecho de que nos llevemos bien es genial porque, a la hora de trabajar y sobre el escenario, tienes cierta intimidad, cierta química", ha explicado.

Por otro lado, André Lamoglia ha querido destacar la figura del coordinador de intimidad. "Es una persona precisamente para estas escenas, para que estemos más cómodos, más preparados, aportan más verdad". Está claro que el coordinador de intimidad hace un excelente trabajo, pues las escenas subidas de tono no paran de convertirse en secuencias icónicas y virales en redes sociales por su alto contenido explícito.