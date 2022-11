El drama tras la cancelación de 'Boom': "Se acaba mi fuente de vida"

Cada vez que un plató apaga sus luces, algo se queda allí para siempre. Es una noticia triste para el sector la cancelación de un espacio televisivo, pero muchas veces pasamos por alto el duelo por el que pasan los espectadores más fieles: la audiencia del programa. Un claro ejemplo de ello es Palmira Gogó, una apuesta señora que ha hecho de las graderías de público de los platós su hábitat natural.

Palmira tiene 85 años y es una habitual de programas como ¡Ahora Caigo!, ¡Boom!, o Tu Cara Me Suena. Es una de las mujeres más carismáticas de entre las personas que van de público a los platós de los programas producidos por Gestmusic, con sede en Barcelona. Pese a pasárselo en grande en la tele, Palmira está de luto. Tras la cancelación de ¡Ahora Caigo!, ¡Boom!, el concurso presentado por Juanra Bonet, dice adiós en Antena 3.

"Un día triste. Hoy se me acaba una de las fuentes de vida que yo tengo", ha explicado Palmira en su perfil de Instagram. Y es que la señora tiene una gran habilidad con las redes sociales, mostrando su día a día a sus decenas de miles de seguidores. "Hoy acabamos las grabaciones de ¡Boom!, un formato que, aunque no creáis, me da vida", ha continuado, mostrando su tristeza.

"Gracias a todas las personas que he conocido en tantos días de plató. Os deseo lo mejor a todo el equipo.Que no os quedéis en el paro. Haced más programas para que yo pueda venir a disfrutaros. Se os quiere", ha sentenciado, levantando el ánimo al equipo del desaparecido programa.

Los seguidores de Palmira estallan contra Antena 3

Esta despedida ha provocado multitud de reacciones por parte de los seguidores del programa. "Nos están quitando todos los concursos, y este encima sin despedirse ni nada. Muy mal por Antena 3", ha espetado una usuaria de Instagram. "Lo que han hecho con ¡Boom! no tiene nombre. De los pocos concursos interesantes, para disfrutar desde casa. ¿Será que no hay ya suficientes programas en formato magazine? En fin... Un abrazo Palmira", ha objetado otra internauta.