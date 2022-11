Este participante de 'La Isla de las Tentaciones' se ha tatuado sus partes íntimas

Los especímenes que participan en La Isla de las Tentaciones no dejan de sorprender. Tras cinco ediciones en antena, todavía hay participantes que son capaces de dejar boquiabierta a la audiencia con sus declaraciones. Ahora ha sido Cristian, la última incorporación de la quinta temporada de La Isla de las Tentaciones, el que ha confesado algo muy íntimo.

Cristian llegó a la villa tras la expulsión de Manuel. Junto a él, Ana sustituyó a Sara que también abandonó a marcha forzada el reality. Con el objetivo de poner a prueba su relación, Ana ha tenido que enfrentarse a las primeras imágenes de su chico pasándolo bien.

En las imágenes, Ana ha visto como Cristian explicaba que tiene un tatuaje en el pene. Una confesión que causó mucha gracia en las chicas, incluida Sandra Barneda. El participante ha asegurado que "me tatué 'Todo pasa por algo' por amor. Lo pasé muy mal con mi primera relación y cuando descubrí que me iba mejor por mi camino entendí que todo pasa por algo, por lo menos a mí, y quise hacérmelo"

"Las chicas de la villa me han pedido que les enseñe el tatuaje, pero esto es una cosa muy íntima y, por ahora, prefiero dejarlo ahí", ha detallado, habilidoso por su jugada maestra al levantar la expectación de media villa. Por el momento, Cristian está teniendo momentos de intimidad con Mª Ángeles y Jéssica. Las dos tienen ganas de descubrir el famoso tatuaje y Cristian tiene claro que con ellas podría morder la manzana de la tentación. "Las dos son muy hot. Juntas me intimidáis. Como para no intimidarse", ha sentenciado.