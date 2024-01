Cazan a Fabiola con su nueva ilusión tras el peor momento con Bertín Osborne

La vida de Fabiola Martínez parece haber tomado un giro positivo, según lo revelado por la revista Diez Minutos en su última portada. La venezolana, conocida por su matrimonio con Bertín Osborne, ha sido "pillada" con un apuesto hombre en las calles de Madrid, marcando así un posible inicio de una nueva relación tras su divorcio en 2022.

El encuentro ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando Fabiola quedó con este misterioso caballero en el restaurante Carbón de la capital española. Después de una agradable cena, la pareja fue vista caminando juntos hasta la residencia de Fabiola, donde se despidieron con muestras de cercanía. Aunque no se revela la identidad del hombre, TardeAR ha proporcionado algunos detalles, describiéndolo como un empresario divorciado y CEO de una reconocida empresa de construcción, con proyectos de interiorismo para varios restaurantes famosos.

Este nuevo capítulo en la vida de Fabiola Martínez podría significar la recuperación de la estabilidad emocional después de su separación de Bertín Osborne. Tras la firma definitiva del divorcio en 2022, parece que la presentadora y modelo está lista para darle la bienvenida al amor de nuevo. Las imágenes de la pareja paseando agarrados y la evidente cercanía entre ellos sugieren que la relación va más allá de una simple amistad.

No obstante, Fabiola no solo disfruta de una nueva ilusión personal, sino también de un buen momento profesional. A diferencia de su exmarido, actualmente envuelto en la polémica por el nacimiento de su séptimo hijo y sus declaraciones sobre no ejercer como padre, Martínez se centra en proyectos que la llenan de satisfacción. Entre ellos, destaca su participación en el programa de baile de La 1 y su labor al frente de la Fundación Kike Osborne, donde busca contribuir a diversas causas benéficas.

La actitud positiva y la decisión de mantenerse al margen de las polémicas relacionadas con su expareja demuestran la madurez de Fabiola Martínez. Con un nuevo amor en su vida y proyectos profesionales en el horizonte, la venezolana se encuentra en un buen momento en todos los aspectos, demostrando que el amor y la felicidad pueden florecer después de momentos difíciles.