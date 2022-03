Fabiola Martínez confiesa que sufre alopecia y recibe el apoyo inesperado de una importante política

La alopecia coge peso en la conversación social. El bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, a causa del desafortunado comentario que realizó el cómico sobre la enfermedad que padece la mujer del actor, ha marcado un precedente. La historia de superación de Jada Pinkett-Smith ha visibilizado una enfermedad marcada por los estigmas. La alopecia femenina sigue siendo un tema tabú y múltiples celebrities luchan contra ella en silencio, por tal de no convertirse en diana de críticas y burlas. Hasta ahora.

En España, una de las famosas que logra empatizar con la mujer de Will Smith es Fabiola Martínez. La venezolana, ex mujer de Bertín Osborne, ha anunciado que sufre de alopecia, una caída masiva de pelo causada por una enfermedad a la que se enfrenta desde hace varios años. La empresaria ha querido mostrar su cara más vulnerable en redes sociales. A través de Instagram, Fabiola ha criticado la broma de Chris Rock "A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres. Y que es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo". Además, ha detallado que sufrir esta enfermedad te obliga a acudir a profesionales de manera habitual. "Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída (...) Existen diversos motivos; cambios hormonales (menopausia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_)

Tras lo sucedido en los Oscar, Fabiola ha querido sumarse a la oleada de mensajes que visibilizan esta dura enfermedad. "Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional. Yo me he puesto en manos de Bojanini Experts España con la doctora Anaya Fernández y estoy muy satisfecha con los resultados”, ha pedido a sus seguidores. En cuanto a su publicación en redes, la presidenta de la Fundación Bertín Osborne ha mostrado fotos del antes y el después, señalando partes de su cuero cabelludo en las que ha sufrido una notable despoblación capilar.

Un mensaje de apoyo inesperado

La publicación ha recibido muchísimos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, que ha querido sumarse a este particular #MeToo capilar. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid pierde pelo desde hace ocho años. "Hace 8 años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés postraumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse (porque el problema empeora) y ponerse en manos de un buen dermatólogo”.