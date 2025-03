Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, se reconcilian tras meses distanciados

Carmen Borrego ha estado presente en el plató de GH DÚO mientras su hijo participaba en este concurso de Telecinco. Ambos llevan varios meses sin tener apenas contacto debido a los problemas que han surgido después de que José María Almoguera fuese padre junto a su ex, Paola Olmedo. Madre e hijo no atravesaban su mejor momento personal y este ha sido uno de los temas sobre los que se ha confesado el nieto de María Teresa Campos en la casa de Guadalix de la Sierra.

José María Almoguera ha encontrado en GH DÚO a su confidente más especial, María Sánchez, conocida como 'la jerezana', la joven procedente de la provincia de Cádiz ha sido un rayo de luz para el hijo de Carmen Borrego y han comenzado un romance dentro de la casa más famosa de la televisión y que ahora se retoma en el exterior.

María Sánchez y José María acudieron a un almuerzo con Carmen Borrego para poder acercar posturas entre los dos familiares. Tras casi un año distanciados este ha sido el primer punto de encuentro entre madre e hijo, aunque se puede decir que Carmen Borrego ya tuvo contacto con la pareja de su hijo cuando ella salió expulsada del concurso. Los tres estuvieron reunidos en una comida en un exclusivo restaurante de la capital, pero prefirieron no salir todos juntos para no dar a la prensa la imagen tan esperada de madre e hijo unidos de nuevo.

Los periodistas esperaban a las puertas del restaurante para saber cómo había sido el encuentro entre Borrego y Almoguera y cuando salió la hermana de Terelu Campos respondió de manera muy escueta a la prensa. "Normalidad, todo normalidad" ha expresado Carmen con una sonrisa de oreja, revelando que este no ha sido su primer encuentro con José "lo que pasa es que no lo habéis visto, claro". "Estoy muy contenta, fenomenal, gracias, gracias a todos, de verdad. Todo ha ido fenomenal, estupendamente", confesaba emocionada la hija de María Teresa Campos.

Minutos más tarde salían José María y María y relataban que el encuentro había ido estupendamente. "Ya ha habido más veces, o sea que no hay ningún problema", afirmaba el joven. En la casa de GH, José María le expresaba a su pareja su deseo de hacer las paces con su madre, aunque no a toda costa. "Mis aspiraciones son solucionar las cosas, pero no lo haría a cualquier precio, mientras que ninguno de los dos hagamos algo negativo hacia la otra persona, mi intención es solucionarlo todo", confesaba el nieto de María Teresa Campos.

Finalmente, la familia de Carmen Borrego parece ser que vuelve a estar unida a pesar de los tiempos convulsos que han vivido, atrás quedan los meses en el que la distancia era la gran protagonista y el silencio era mutuo por ambas partes.