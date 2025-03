¿Quién ha ganado 'GH DÚO 3'?: Sorpresa en el duelo final

La casa de Guadalix de la Sierra cierra de nuevo sus puertas después de haber albergado durante tantas semanas a los concursantes de la tercera edición de GH DÚO. Para finalizar esta etapa, la audiencia tenía que elegir una ganadora y es que el puesto se disputaba entre dos mujeres que han estado enfrentadas durante todo el concurso, ya que vivían en bandos contrarios: Maica y Marieta y sólo una de ellas podía proclamarse la legítima ganadora del ansiado maletín.

Ha sido finalmente, Marieta la que se alzase con el título de ganadora de esta edición del reality de Telecinco, la concursante ha vivido muy emocionada su paso por la final del programa. Maica ha quedado en segunda lugar; Óscar Landa ha obtenido el tercer puesto y finalmente Sergio ha quedado cuarto, así se resolvía esta emocionante final que ha hecho llorar de emoción a Marieta.

La joven ha recibido el maletín con los 50.000 euros de premio de la mano de Lucía Sánchez, su predecesora en el cargo y aunque estaba muy emocionada por recibir el maletín, Marieta estaba deseando volver al lado de su novio, Suso Álvarez que la esperaba en plató para darle una calurosa bienvenida después de casi tres meses separados. La ex concursante de La isla de las tentaciones pronunciaba sus primera palabras cuando llegó a plató. "estoy en shock, estoy muy en shock, no me lo esperaba para nada. Maica era muy buena rival. Y mira, en pijama, me lo he ganado en pijama. Gracias a toda la gente que me ha apoyado", comentaba la joven emocionada.

El maletín se entrega con una cantidad de 50.000 euros, aunque este no será el dinero que perciba finalmente Marieta ya que debe declararlo en la Agencia Tributaria y esta se quedará un 37% de ese total, por lo que la cantidad que finalmente ha ganado la joven es de 31.500 euros. Aunque a estos números hay que sumarle la cantidad semanal que ha estado percibiendo mientras ha estado participando en el concurso, cada uno de los integrantes de la casa tiene un caché, aunque el de Marieta no ha trascendido.

Marieta ha confesado en qué quiere invertir el dinero ganado a lo largo del concurso y es que la joven parece tener muy claro cuál es su plan de futuro. "Quiero comprarme una casa, que me tengo que casar y tener muchos hijos e invertirlo bien", comentaba la joven participante. También añadía que esperaba que su novio le pidiese pronto matrimonio y así poder seguir compartiendo su vida juntos aunque con un mayor compromiso.

La ganadora de esta edición de GH DÚO ha dejado claro que sus compañeros han sido clave para que ella haya llegado a la recta final del concurso y afirma que tiene amistad con todos los que han estado en su bando. "Me llevo a mi bando entero, han sido maravillosos, gracias a ellos lo he conseguido", afirmaba con rotundidad Marieta.