Asraf se derrumba y pide perdón a Isabel Pantoja entre lágrimas por este duro motivo

El paso de Asraf Beno por GH DÚO ha sido una montaña rusa emocional, marcada por lágrimas y momentos difíciles, especialmente en relación con su suegra, la icónica Isabel Pantoja. El modelo ha vuelto a pedir disculpas por un incidente que ocurrió en 2021, durante su participación en La Casa Fuerte, donde compartió sus sentimientos sobre la familia de su esposa, Isa Pantoja.

En un emotivo encuentro con su mujer dentro de la casa de GH DÚO, Asraf y Isa vieron un vídeo en el que el concursante se mostraba visiblemente afectado al recordar su distanciamiento con Isabel Pantoja. En el confesionario, Asraf expresó su arrepentimiento por una palabra dicha en el pasado, revelando así la raíz de la tensión familiar.

"No sé si está orgullosa de mí o no, pero creo que decepcionada no puede estar… Bueno, al final me arrepiento un poco de decir una palabra hace tiempo. Ya pedí disculpas, me arrepiento, no debí decir esa palabra", confesó Asraf en el vídeo, evidenciando su deseo de reconciliación con la tonadillera.

Durante su participación en La Casa Fuerte, Asraf reveló su opinión sobre la familia de Isa, especialmente sobre Isabel Pantoja. Criticó fuertemente algunas actitudes y comentó que había sufrido mucho con esa familia, llegando a calificarla como "una mierda de familia". Estas palabras marcaron un quiebre en la ya frágil relación con la tonadillera.

Isa Pantoja, al escuchar las disculpas de su esposo, le recriminó que siguiera pidiendo perdón a su madre, señalando que ya lo había hecho en numerosas ocasiones. A pesar de la tensión persistente en la relación familiar, Isa afirmó que su enfoque actual está en su propia familia, compuesta por su esposo e hijo, destacando su orgullo por ellos.

Asraf Beno, visiblemente afectado, expresó su deseo de que la relación con Isabel Pantoja cambie y manifestó que pediría perdón una y mil veces si fuera necesario. Este nuevo capítulo en GH DÚO deja entrever la complejidad de las relaciones familiares y el esfuerzo de Asraf por reparar los lazos rotos con su suegra.