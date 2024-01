Pelea de gaditanos en 'GH DÚO': Lucía y Manuel de las Tentaciones protagonizan la primera gran bronca

En el esperado estreno de la segunda edición de Gran Hermano Dúo, la audiencia ha sido testigo de un enfrentamiento explosivo entre los gaditanos Lucía Sánchez y Manuel González, quienes previamente habían causado furor como pareja en la pasada edición de La isla de las tentaciones. La tensión entre ambos era palpable desde el momento en que Marta Flich, la presentadora del programa, anunció que serían pareja en esta nueva entrega.

"Seréis pareja y no podréis nominaros, además tenéis que llegar a acuerdos", reveló Flich, desatando una serie de emociones y reproches entre Lucía y Manuel. La chispa se encendió cuando Lucía expresó su descontento por las acciones de Manuel después de salir del reality anterior, calificándolo como un "reventado que si no habla de mí no tiene chicha". Además, recordó el mal comportamiento de Manuel en La isla de las tentaciones y lo acusó de venderle una falsa amistad.

El momento cumbre llegó cuando Marta Flich abordó la posibilidad de un "carricoche" durante esta edición, refiriéndose a posibles encuentros románticos entre los concursantes. Manuel rápidamente descartó esta opción, afirmando su compromiso con su novia de nueve meses, mientras Lucía expresó su rechazo hacia un "falso y mentiroso", asegurando que no desea ni siquiera saludar a alguien así.

La tensión creció cuando ambos tuvieron que ver videos relacionados con su pasado en La isla de las tentaciones. Lucía no dudó en enfrentarse a Manuel, acusándolo de mentir sobre ciertos encuentros después del programa. "Di lo que hiciste cuando no quise nada contigo", exigió Lucía.

Las palabras y reproches alcanzaron su punto álgido cuando Manuel le pidió a Lucía que se relajara, desatando la ira de la concursante. "Me vas a decir tú lo que tengo que hacer", replicó Lucía con determinación, dejando claro que no toleraría ninguna imposición.

El estreno de GH DUO promete emociones fuertes y conflictos que mantendrán a la audiencia pegada a sus pantallas, ansiosa por conocer el desenlace de esta intensa relación entre Lucía y Manuel, quienes ahora deberán convivir como pareja en la búsqueda de acuerdos y superar su complicado historial.