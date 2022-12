Ana María Aldón está destrozada por lo que dice su hija sobre ella: "No he estado a la altura"

Gema Aldón se ha vuelto a sentar en Sábado Deluxe. Esta vez, la hija de Ana María Aldón ha regresado a Telecinco para aclarar lo que objetó en una entrevista para la revista Lecturas. Según ella, sus palabras fueron malinterpretadas. Es por ello que ha aceptado volver al programa de La Fábrica de la Tele, generando una gran expectación, sobre todo por parte de su madre.

Ha sido en Fiesta donde Ana María Aldón ha escuchado junto a sus compañeros las palabras de su hija, concretamente aquellas que le ha dedicado y que le han hecho llorar. "No leí la revista porque no quería que me perturbara en el concurso (Mediafest Night Fever) y lo cierto es que, a lo largo de la semana, no he tenido valor", ha asegurado la diseñadora.

La encargada de transmitirle las frases más contundentes ha sido Emma García. La presentadora de Fiesta ha hecho que Ana María entrara en un momento de dolor absoluto. "Yo creo que mi madre, cuando me mira, le recuerdo a mi padre" ha sido la frase que ha provocado el llanto de Aldón. García ha recomendado a la diseñadora que leyera la entrevista y así lo ha hecho, apartada en una sala VIP, pero ante la atenta mirada de sus compañeros.

"Yo me quedé con 17 años con una niña en mis brazos mientras mis amigas hacían cosas típicas de su edad. Tuve que salir adelante y lo hice lo mejor que pude y supe. Ella ahora que es madre sabrá que yo hice lo mismo que ella, pero yo me aparté (del padre de su hija) y ella siguió con la relación tóxica (con su novio). Ella no quiso hacer lo mismo que hice yo, quizás porque no quería que su hija se criara sin padre", ha señalado muy dolida Ana María.

Sin duda, Aldón lo pasó muy mal cuando tuvo que separarse de su hija y cree que todavía no le ha perdonado. "Quizás he sido yo la que no me he perdonado a mí misma", ha añadido visiblemente emocionada. Tras el llanto, Ana María y Gema han podido charlar en directo. "Lo siento mucho si no he estado a la altura como madre", le ha confesado. "Quizás yo tampoco he estado a la altura como hija", ha respondido Gema, asegurando que para nada sus palabras eran un reproche.