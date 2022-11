La contundente decisión que ha tomado Ana María Aldón y que deja a Ortega Cano hundido

Ana María Aldón ya no puede más y ha comenzado a tomar pasos decisivos en su camino hacia la separación definitiva de José Ortega Cano. La modista ha tomado una importante decisión que la separa aún más del torero. Pese a que todavía no han firmado los papeles del divorcio, Ana María ha aunciado que ha adquirido una casa para vivir, de una vez por todas, en un techo diferente al del diestro.

La colaboradora de Telecinco ha explicado que ya tiene casa."Hay que hacer algunos trámites todavía", ha señalado, pero ha asegurado que cumple con el acuerdo que tiene con su todavía marido, pues "está dentro de un radio de 20 kilómetros del colegio y de la casa del padre, que es lo importante".

Al parecer el inmueble es una casa muy luminosa. En las últimas horas, se ha rumoreado que parte de la casa la pagará Ortega Cano, algo que ha molestado mucho a la diseñadora. "No me va a pagar absolutamente nada", ha objetado. "No es verdad que él me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies y no necesito que nadie me pague nada", ha sentenciado visiblemente enfadada.

También ha negado que haya vetado la entrada a la familia del torero en la casa en la que ha vivido hasta ahora. "Es totalmente falso, a mí nadie me tiene que avisar para que vaya un familiar a la casa porque no es mi casa". Por el momento, Aldón no ha comenzado la mudanza. "Tengo que hacer algunos trámites y algunas cosas, pero no tardaré en irme", ha explicado, contenta de la decisión que ha tomado por fin.

Un divorcio muy mediático

El 22 de octubre Ana María anunció que se divorciaba de José Ortega Cano. "Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite", objetó por entonces. "Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente".