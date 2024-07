Las amigas de Tamara Falcó intentan que deje a Íñigo Onieva de esta curiosa manera

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han protagonizado una de las historias de amor más mediáticas de los últimos tiempos. Desde la infidelidad pública de Onieva, apodada la del "nanosegundo en el metaverso", hasta los múltiples problemas enfrentados para llegar al altar, incluyendo un cura que casi arde en plena ceremonia, su relación ha sido todo menos convencional. A pesar de estos obstáculos, Tamara decidió seguir adelante y hoy en día celebra su primer aniversario de casada con Íñigo. Sin embargo, su círculo cercano parece estar deseando un milagro que ponga fin a este matrimonio.

Las amigas de Tamara Falcó, según una fuente cercana a la hija de Isabel Preysler, han expresado una profunda preocupación por la relación. Han notado que Íñigo Onieva, el hombre con quien ella decidió casarse, está mostrando facetas que no conocían, y que esto está afectando a Tamara de manera negativa. "Sus amigas están desesperadas", revela una fuente anónima a Espejo Público. "Se han dado cuenta de que Tamara se ha ido alejando de ellas y dejándose llevar por Íñigo. Siguen sin fiarse de él. Parte de sus amigas no lo pueden ni ver. Es un egoísta, está cegadísima".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva / Instagram

Estas amigas, quienes en su momento apoyaron la decisión de Tamara de perdonar a Íñigo tras su infidelidad, ahora temen que su amiga no sea tan feliz como aparenta en su matrimonio. Las imágenes en redes sociales de cenas y viajes no logran convencerlas de lo contrario. "Sus amigas están deseando que sea feliz, eso está claro, pero no está claro que lo sea ahora mismo por más que suban fotos a Instagram", afirman. La preocupación por el bienestar de Tamara es tan profunda que algunas han vuelto a recurrir a la oración, pidiendo a Dios que intervenga nuevamente, pero esta vez para acabar con el matrimonio.

El deseo de estas amigas es recuperar a la "auténtica" Tamara, aquella que no se ha visto transformada por la influencia de Onieva. Según fuentes cercanas, muchas de ellas, que antes rezaron para que Tamara perdonara la infidelidad, ahora rezan para que Íñigo vuelva a ser infiel, con la esperanza de que esta vez Tamara decida terminar la relación definitivamente. "Están rezando para que Íñigo vuelva a hacerlo y no cumplan el segundo aniversario", confiesan, buscando que Tamara recupere la felicidad y la autenticidad que, en su opinión, ha perdido en este matrimonio.

Este ambiente de preocupación y oración entre las amigas de Tamara refleja una inquietud genuina por el bienestar de su amiga, dejando en el aire la pregunta de si otro "milagro" intervendrá en su vida marital.