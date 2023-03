Aitana sorprende con una canción dedicada a Sebastián Yatra: lo que le canta es revelador

Aitana canta a un amor clandestino en su tema Los Ángeles, que lanzará el próximo 30 de marzo y constituye un anticipo de su esperado tercer disco de estudio, titulado como la primera letra del alfabeto griego, Alfa.

La canción, que cuenta con un adelanto en el TikTok de la artista, tiene versos como "mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía". Esta letra tan atrevida apunta a que el tema va dedicado a cómo comenzó Aitana su relación con Sebastián Yatra tras cortar con el acotr Miguel Bernardeau.

La publicación del sencillo está prevista para este mismo viernes y será de ámbito mundial. "No es sólo un álbum", ha estrito Aitana en Twitter, desvelando los primeros detalles de su nuevo trabajo, un álbum que deberá estar a la altura de 11 razones. Los expertos aseguran que Aitana fusionará su estilo habitual pop con elementos de música electrónica.

El romance entre Aitana y Sebastián Yatra está más que confirmado, pese a que ambos evitan hablar de sus respectivas vidas. Recientemente han salido unas fotografías de la pareja disfrutando de unos días de descanso, cerca del agua. en actitud cariñosa y culminando con un bonito beso. Sin duda, los fans de la cantante agradecen poder confirmar de alguna manera este idilio, que se lleva cociendo a fuego lento desde que se conocieron, allá por 2018.

La carrera de Aitana está siendo estratosférica. La cantante se hizo popular en Operación Triunfo 2017, donde quedó en segunda posición, justo por detrás de Aitana. Su debuto musical fue de la mano de Spoiler en 2019, y con el tiempo se ha consolidado como una de las artistas más reconocidas de nuestro país. De hecho, junto a Rosalía fue la única solista femenina que se coló en el Top 10 de los artistas que más entradas venieron para sus conciertos en nuestro país durante 2022.